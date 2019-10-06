Karaköy'de yabancı uyruklu bir kişi tartıştığı arkadaşının boğazını kesti

06.10.2019 00:33

Beyoğlu Karaköy'de meydana gelen olayda yabancı uyruklu iki arkadaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada bir kişi arkadaşını boğazından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

ALKOL ALDIKTAN SONRA TARTIŞTILAR

Beyoğlu Karaköy'de bulunan vapur iskelesinde meydana gelen olayda iddiaya göre, arkadaş olan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen iki kişi iskeleye gelerek oturmaya başladı. Bir süre burada alkol alan ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada yabancı uyruklu kişi elinde bulunan şişeyi kırarak tartıştığı arkadaşının boğazını kesti. Boğazından yaralanan adam kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşını yaralayan kişi hızla buradan uzaklaştı.

BOĞAZI KESİLEN KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralı, boğazını tutarak çevrede bulunanlardan yardım istedi. Bir süre gittikten sonra yere düşen yaralı için vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıkları durumu ağır olan yaralı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis olayın yaşandığı bölgeyi güvenlik şeridi ile çevirirken bir süre delil araştırması yaptı. Olayla ilgili polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA