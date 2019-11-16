Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın adliyeye sevk edildi
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Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın adliyeye sevk edildi

İstanbul Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran S.Y. geceyi emniyette geçirdi. İfadesinin alınmasının ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen kadının gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

16.11.2019 11:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 12:08
Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın adliyeye sevk edildi

'de başörtülü bir öğrenciye sebepsiz yere yumrukla saldıran kadın S.Y, adliyeye sevk edildi. Sevk edilirken görüntülenen kadının gülmesi ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz gün kaldırımda yürüyen S.Y, karşı yönden arkadaşıyla birlikte sohbet ederek gelen 19 yaşındaki Gamze İnce'ye Selanik Pasajı önünde aniden saldırdı. Başına yumruk atar gibi vurduğu İnce'nin başörtüsünü çekiştiren kadın bir kez daha yumruk savurdu, arkasını dönüp giderken kızlara bağırdı.

SEVK EDİLİRKEN GÜLÜMSEDİ

Saldırgan S.Y, Gamze İnce'nin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınarak geceyi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde geçirdi. İfadesi alınan kadın, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan S.Y'nin sevk edilirken gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kadın adliyeye sevk edildi
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