Son dakika haberi | Karaismailoğlu: "26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik"

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni"nde konuştu.