Son dakika haberi | Karaismailoğlu: "26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik"
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Son dakika haberi | Karaismailoğlu: "26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik"

Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni"nde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ERZİNCAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Erzincan Havalimanı İsmim Değiştirme Töreni"nde konuştu. (2)

Son dakika haberi | Karaismailoğlu: '26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik'
Son dakika haberi | Karaismailoğlu: '26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik'
Son dakika haberi | Karaismailoğlu: '26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik'
Son dakika haberi | Karaismailoğlu: '26 olan havalimanı sayımızı 56'ya yükselttik'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Yalçınkaya

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