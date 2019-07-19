Karadeniz renk değiştirdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde etkili olan yağmur sonrasında sel ve su baskınlarının yaşandığı Esmahanım Köyü'nde kaybolan 6 kişinin bulunması için çalışmalar sürerken, Melen Çayı'ndan çamurlu sel suları, sürüklediği ağaç dalları ile birlikte Karadeniz'e aktı.

Akan çamurlu sel suları denizi adeta kahverengine bürüdü. Deniz, çamur nedeni ile 2 ayrı renk birleşti.

SAHİL HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Selin taşıdığı atıklarla dolan ve denizin iki renge büründüğü Akçakoca sahili ise havadan görüntülendi. Görüntülerde sel suları ile hasar gören turistik tesislere ait masa, sandalye ve benzeri eşyaların sahile biriktiği görünüyor. Yine sel sularının sürüklediği büyük bir ağaç ise sahilden 500 metre açıkta deniz içinde dikili bir şekilde kaldığı havadan çekilen görüntülere yansıdı.

Görüntülerin devamında Akçakoca açıklarında Karadeniz'in sularının sel suları ile iki renge bürünmesi görünüyor.

Kaynak: İHA