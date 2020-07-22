Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce
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Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce

Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce Karadeniz'in dağınık yapısından uzak mimarisiyle ile dikkat çeken Mesudiye ilçesindeki Yeşilce Mahallesi, kırmızı çatılı ve beyaz boyalı evleriyle herkesi hayran bırakıyor Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül: "Anadolu'da harika bir...

22.07.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:50

Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce

Karadeniz'in dağınık yapısından uzak mimarisiyle ile dikkat çeken Mesudiye ilçesindeki Yeşilce Mahallesi, kırmızı çatılı ve beyaz boyalı evleriyle herkesi hayran bırakıyor

Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül:

"Anadolu'da harika bir destinasyon bölgesi"

ORDU - Ordu'nun doğal güzellikleri arasında kırmızı çatıları ve beyaz dış cepheli evleriyle dikkatleri çeken Mesudiye ilçesindeki Yeşilce Mahallesi, görenleri hayran bırakıyor.

Ordu'nun, büyükşehir belediyesi olmasıyla birlikte beldeden mahalleye dönüşen Yeşilce, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere yaz aylarında olduğu kadar diğer mevsimlerde de farklı güzellikler sunuyor. Dağınık Karadeniz yerleşiminin aksine toplu yerleşimi, Safranbolu evlerini hatırlatan, kırmızı ve bakımlı çatıları ile beyaz renkli dış cephesi ile Karadeniz Bölgesi'ne ait mimari yapısı korunan evler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Özellikle yaz mevsiminde turistleri ağırlayan Yeşilce, çeşitli kültürel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Mesudiye ilçesine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan Yeşilce, Ordu'nun Kabadüz ilçesindeki 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'na da yakın olduğundan ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor.

"Kültür başkenti"

İlçenin, kültür başkenti olduğunu ifade eden Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül, otantik yapısı ile Anadolu'da harika bir destinasyon alanı olduğunu ifade etti. Başkan Gül, "İki katı geçmeyen, çatıları kırmızı ve bakımlı olan binalar var. Özellikle Yeşilce Mahallemizdeki insanlarımız bu konuda çok duyarlı insanlarımız. Bu anlamda hem eğitimi ve kültürü ile hem oradaki kadınların el ürünleriyle öne çıkan bir mahallemiz. Bence Ordu'ya gelen iç ve dış turistlerin Mesudiye ilçemizdeki Yeşilce Mahallemize de kültür başkentimize de uğramalarını arzu ediyoruz" dedi.

"Kullanılmayan binalar apart otellere dönüştürülecek"

Belediye Başkanı İsa Gül, Yeşilce Mahallesi'ndeki eski belediye binası ile artık kullanılmayan binaların apart otellere dönüştürülerek, turist potansiyelinin arttırılacağını ifade etti. Gül, "Yeşilce Mahallemizin bir özelliği de Çambaşı Yaylası'ndan rahatlıkla ulaşılabilen bir yer. Biz de bu anlamda DOKAP ile birlikte eski belediye binamızı ve oradaki binalarımız apart tarzında bir otel yapmak aynı zamanda Yeşilce Vakfımız tarafından yapılan güzel bir oteli hayata geçirmeyi planlıyoruz. Yeşilce gezilip görülmesi gereken çok güzel bir kültür başkentimiz" diye konuştu.

"Ege bölgesi neyse, Yeşilce de o"

Mahalle sakinleri de Yeşilce Mahallesi'nin tek tip çatılı ve aynı renk evlerinin eşsiz bir manzara sunduğunu vurgulayarak insanların muhakkak buralara gelmeleri gerektiğini ifade ettiler. Özellikle yaz aylarında çok sayıda turistin buraya geldiğini ifade eden vatandaşlar, Yeşilce'yi Türkiye'deki sayılı alanlardan birisi olarak gördüklerini dile getirdi.

Karadeniz'in doğa ve mimarisini koruyan mahalle: Yeşilce

Kaynak: İHA

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