: Karadeniz'de yağışların azalmasıyla kuraklık alarmı verildi

26.12.2019 11:04 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:13

Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesi olan Karadeniz'de son 3 aydır yağış miktarları büyük oranda azaldı. Barajlarda su seviyelerinin düştüğü, dere yataklarının kurumaya başladığı bölgede, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ve lodosun etkisiyle yakılan anız ateşleri de orman yangınlarına neden oldu.

YANGINLAR ORMANLARI KÜLE ÇEVİRDİ

3 günde 7 ilde 100'e yakın farklı noktada çıkan yangınlarda yaklaşık 260 hektarlık ormanlık ve tarım arazileri de zarar gördü. Yağış rejiminin bozulduğu ve kurak havanın hakim olduğu bölgede uzmanlar, kış kuraklığı konusunda uyarılarda bulundu. Kuraklık nedeniyle bölgedeki tarımsal üretimin de olumsuz etkilenmesinden endişe ediliyor.

PROF. DR. DEMİR: CİDDİ YAĞIŞ EKSİKLİĞİ GÖZLEMLİYORUZ

Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Yusuf Demir,kış aylarının kurak geçmesinin yaz kuraklığından daha büyük bir tehlike olduğu belirterek "Pek çok tarımsal faaliyet ve su havzalarının dolması için yağışların ağırlıklı olarak kış döneminde düşmesi istenmekte ve beklenmektedir.Tarımsal üretimin devamlılığı açısından yağış rejimleri çok önemlidir. Özellikle yıllık su bütçesini değerlendirirken çok önemli kıldığımız dönem ilk olarak ekim, kasım, aralık dönemi, bir diğer dönem ise ocak, şubat ve mart dönemidir. Birinci dönemdeki yağışlar özellikle tarımsal üretim açısından çok önemlidir. Bu nedenle bu dönemde düşen yağış rejiminin düzenli ve dengeli olması bir sonraki yılın tarımsal üretimini ciddi anlamda etkileyecek bir süreçtir. Son yıllarda maalesef küresel iklim değişimi ve bunun etkilerini Karadeniz başta olmak üzere Türkiye'nin belli bölgelerinde çok daha fazla hissedilmeye başlandığını gözlemliyoruz. Bu yıl Karadeniz başta olmak üzere birçok bölgede ekim, kasım ve aralık aylarında çok ciddi bir yağış eksikliği olduğunu biliniyor. Bir yıldaki toplam yağışın yüzde 40'nı bu aylarda almamız gerekirken yağan yağışın yüzde 15-20 civarında kaldığını görüyoruz. Uzun vadede ne yaşanır bilmiyoruz ancak kısa vadede yaşanan bu sıcak iklimin devam edeceği tahmin ediliyor" diye konuştu.

VATANDAŞLAR DA ŞAŞKIN

Karadenizliler de yağışların azalması ve sıcak hava dalgasının etkili olmasının şaşkınlığını yaşıyor. Eski tarihlerde her mevsimin yaşandığını söyleyen Engin Çelik, "Özellikle bu tarihlerde kar yağışı çok olurdu. 3 yıl önce bu tarihlerde çok yüksek kar yağışları vardı. Çok güzel oluyordu, kuraklık diye bir şey de yoktu. Bu sene ise yaz mevsiminden bir türlü çıkamadık. Daha öncelerden uzmanlarda mevsimlerin döndüğünü iklimlerin değişeceğini söylemişlerdi. Ancak yaşanan bu değişim bizler için iyi bir şey değil. Kış mevsimi kış gibi, yaz mevsimi ise yaz gibi yaşanması lazım. Aralık ayındayız yağmur ve kar yağması lazım. İlerleyen zamanlarda ne olur bilinmez ama umarım yağışlar olur" dedi.

İnsanların doğayı çok fazla kirlettiğini ve sonucunda iklimlerin değiştiğini ifaden eden Cafer Kesimoğlu da "Eski zamanlara göre yağışların azalmasının sebebi doğayı çok fazla kirletmemiz. Bunun sonucunda ise eskiden yağan yağmurlar ve karlar günümüzde yağmıyor. Bu sene Karadeniz'de yağış çok az oldu, olduğu zamanlarda ise düzensiz olduğu için taşkınlara ve sellere sebep oldu. Eski tarihlerle kıyaslarsak bu aylarda kar yağması gerekirdi. Şimdi ise yağmur bile yağmıyor" diye konuştu.

SU SEVİYELERİ DÜŞTÜ, DERELER KURUDU

Artvin'deki Deriner Barajı'nın suyu, azalan yağışlar nedeniyle 53 metre çekildi. Baraj gölü nedeniyle su altında kalan Yusufeli ilçesi Narlık köyünün eski yerleşim yeri de su yüzeyine yeniden çıktı. Cami ve evlerin göründüğü baraj gölü kıyısına gelenler, köylerini seyretti. Rize'nin Güneysu ilçesi Gürgen Deresi'nin su seviyesi de azaldı.

Kaynak: DHA

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