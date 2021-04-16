Karaburun'daki depremzedeler: Belediyenin kira desteğini hala alamadık

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gördüğü için konteynerde kalan depremzedeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu kira desteğini, başvurmalarına rağmen hala alamadıklarını söyledi.

İZMİR'in Karaburun ilçesinde, yaklaşık 6 ay önce meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri hasar gördüğü için konteynerde kalan depremzedeler, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu kira desteğini, başvurmalarına rağmen hala alamadıklarını söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, konuyu araştırmak için ekip görevlendirdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri ağır ve orta hasar gören ailelere 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında destek vereceklerini açıkladı. Büyükşehir Belediyesi'nin açıklamasına göre, kampanyayla evi orta hasarlı 40 aileye 5 bin lira, ağır hasarlı binalardaki 179 haneye 10 bin liralık destek ödemesi yapıldı. Karaburun'da yaşayan depremde evleri ağır hasar gören yaklaşık 56 haneden kalacak yeri olmadığı için Köserede Mahallesi'ne kurulan konteynerlere yerleştirilen 17 aile, başvuru ve değerlendirmelerin sürdüğü kira desteklerinden sadece 3 ailenin faydalandığını iddia etti.

Karaburun'da yaşayan depremzedelerin destekten yararlanamadığını ifade eden Kösedere Mahalle Muhtarı Mehmet Özduran (62), "Karaburun'da yaklaşık 56 hane ağır hasar aldı. Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedeler için duyurduğu yardımdan alan 1-2 kişi olduğunu duyduk. Biz de destek alabilmek için isimlerden bir liste oluşturarak, Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdik. Bu yardımın binası ağır hasar almış herkese verilmesi gerekiyor. Bizler bu destekten yararlanamadık" dedi.'SİZLERLE İLETİŞİM KURAMIYORUZ'Depremde evi ağır hasar alan ancak destekten yararlanamadığını söyleyen Kadir Akalın (68), "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı 'Bir evim bir yuvam' kampanyasından yararlanmak adına depremzede olduğumuz için başvuru yaptık. Müracaatımızı internet üzerinden yaptık. Belediyenin ağır hasarlı binalar için verdiği destek olan 10 bin lirayı sadece bildiğim kadarıyla 3 kişi aldı. Onlar da sürekli olarak İzmir'e gidip gelerek alan 3 kişi oldu ama başvurular normal şartlarda internet üzerinden yapılıyor. İzmir bağlantısı olmayan, Büyükşehir'e gidip gelemeyen ne yapacak? İnternetten yaptığımız başvuruda 'kayıt alındı' diyor başkana isimlerimizi de ilettik ama sonuç yok. Başkanım bize söz verdiğiniz paraları lütfen yatırınız. Biz sizlerle iletişim kuramıyoruz."Depremden sonra konteyner kentte yaşamını sürdürmeye çalışanlardan Ali Karaca (61) da destekten yararlanamadıklarını dile getirerek, yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını söyledi. Karaca, "Biz herhangi bir destek almadık. Büyükşehir Belediyesi'nin depremzedelere yapacağını söylediği yardımlardan alan sadece birkaç kişi var. Bu yardımı İzmir'in merkezine gidip gelme imkanı olan ve bu yardımı alabilmek için belediyeye sürekli gidip gelenler alabildi. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yaşadığım konteyneri ziyarete geldiğinde kendisine yardımları alamadığımızı bildirdik ve bilgilerimizi aldı. Bu bilgiler Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştırıldı. Ancak hiçbir şekilde ses yok. İzmir'deki depremzedelere yardım ediliyorsa, bizler de bu desteği almak istiyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden yardım gelirse ihtiyaçlarımızı karşılamak istiyoruz" diye konuştu.BELEDİYE: ARAŞTIRIYORUZİzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, depremzedelerin başvuru yapmalarına rağmen alamadıklarını dile getirdikleri kira desteği konusunu araştırmak üzere ekip görevlendiklerini belirtti. Karaburun Belediyesi'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Depremzedelere yaptığımız ziyaretlerde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı destekten yararlanmak isteyen vatandaşların isimlerini ilgili birime aktardık. Süreç devam ediyor" denildi.

İZMİR,





Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eda Ebru NANECİ