Karabük'te dereye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te dereye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

AA, Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te dereye devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

KARABÜK (AA) - Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Karabük-Ovacık karayolunda, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Sülük köyü yakınlarında yol kenarındaki dereye devrildi.

Kazayı fark eden diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Ayşe B. (67), Mevlüt B. (70), Hatice B. (33), Arda B. (8) ve Lütfü B. (40), sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Karabük Ovacık, Otomobil, Karabük, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title