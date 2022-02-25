Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

AA, Orhan Kuzu - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'te 13 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

KARABÜK (AA) - Karabük'te aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 13 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

100. Yıl Mahallesi'ndeki bir lokantada tavuk döner yiyen 13 kişi, mide bulantısı, ağrı ve ishal şikayetiyle Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine başvurdu.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alınan hastaların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince, incelenmek üzere lokantadaki tavuk dönerden numune alındığı bildirildi.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite, Karabük, Tavuk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title