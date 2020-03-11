KARABÜK Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KARABÜK Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor - Haber
Mehmet Can, Karabük, Koçak, Güncel

KARABÜK Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor

Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyorKARABÜK'te, Mehmet Can Koçak (21) evinin bodrum katında solucan gübresi üretiyor.

11.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 11.03.2020 09:17
KARABÜK Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor

Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor

KARABÜK'te, Mehmet Can Koçak (21) evinin bodrum katında solucan gübresi üretiyor. Bir kasa solucanla işe başladığını söyleyen Koçak, şu an 3 milyona yakın solucan ile aylık yaklaşık 5 ton gübre elde ettiğini söyledi.

Karabük Kahyalar köyünde yaşayan Mehmet Can Koçak, 2 yıl önce Karabük Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı bölümünde öğrenim gördüğü sırada bir hocası solucan gübresi üretmesi konusunda tavsiyede bulundu. Evinin bodrum katında ufak bir alanda solucan gübresi üretmeye başlayan Mehmet Can Koçak, her geçen gün işini büyüttü. Mehmet Can Koçak şu an 3 milyon solucanı olduğunu ve ayda 5 ton gübre elde ettiğini söyledi.

Üniversitedeki hocasının verdiği fikri düşünüp 3 ay kadar araştırma yaptıktan sonra işe başladığını söyleyen Koçak, "Yaklaşık 2 yıldır bu iş ile uğraşmaktayım. Üniversite yıllarımda bir hocamın tavsiyesi ile başladım bu işe. Yaklaşık 2-3 aylık araştırmalarımın sonucunda bir kasa solucan ile başlamıştım. Şuan da yaklaşık 3 milyon solucanım var. Bu 3 milyon solucan ile ayda yaklaşık 5 ton gübre elde ediyorum." dedi.

Solucan gübresini kullananların çok memnun olduğunu, kilosunu 4 TL'den sattığını ifade eden Koçak, "Bunu kullanan üreticilerin hepsi üründen çok memnun. Geçen sene denemek için 3-5 kilo alan arkadaşlar, bu sene yaklaşık 100 kilo alıyorlar. Sebze ve meyvelerin üstündeki etkisi organik olduğu için çok fark ediliyor. Sebze ve meyvenin tadı bile daha farklı oluyor. Kimyasal madde kullanılmadığı için ürünler daha güzel yetişiyor. Diğer gübrelere göre kullananlarda elde edilen verim yaklaşık yüzde 70'e kadar artış olduğu gözlemleniyor. 2 yıllık önce bu ufak odada başlamıştım şimdi burası bana yetmez oldu. Daha büyük bir tesis kurup daha fazla verimle bu işi yapmaya devam etmek istiyorum." diye konuştu.

KARABÜK Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

KARABÜK Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Haber
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada Haber
Bir ilimizde koronavirüs alarmı! Umre'den dönen vatandaş karantinada
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi Haber
Profesör, 8. kattan atlayarak yaşamına son verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Engin Özkoç Donald Trump James Jeffrey Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sinan Akçıl Hülya Avşar Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Emre Kılınç Ünal Karaman Gökhan Gönül Rıza Çalımbay
Daha Fazla Rusya İtalya Petrol Türk Lirası
Şu an buradasınız: KARABÜK Evinin bodrumunda solucan gübresi üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 09:48:34. #1.15#