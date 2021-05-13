- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi
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- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi

İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ - Haberler | Güncel

- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi Azerbaycan'ın Kültür Başkenti ve Karabağ'ın incisi olarak bilinen Şuşa'da düzenlenen 'Harıbülbül Müzik Festivali' sanatçıların 'Azerbaycan' şarkısını ortak olarak seslendirmesinin ardından sona erdi.

- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi

BAKÜ - Azerbaycan'ın Kültür Başkenti ve Karabağ'ın incisi olarak bilinen Şuşa'da düzenlenen 'Harıbülbül Müzik Festivali' sanatçıların 'Azerbaycan' şarkısını ortak olarak seslendirmesinin ardından sona erdi.

Azerbaycan'ın Kültür Başkenti ve Karabağ'ın incisi olarak bilinen Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın Kültür Başkenti Şuşa'yı ziyaret eden Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile eşi Mihriban Aliyeva ve kızları Leyla Aliyeva ile Arzu Aliyeva festivale katılan sanatçılarının performanslarını dinledi. Festivalde düzenlenen konserde ise, Azerbaycan'ın önde gelen ses sanatçıları Üzeyir Hacıbeyli, Fikret Emirov, Gara Garayev, Müslim Magomayev, Tofig Guliyev ve Vasıf Adigözalov gibi önemli bestecilerin eserlerini seslendirdi.

Konserin sonuna yaklaşıldığında ise merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in, "Sizle birlikte Şuşa'ye gitmeyi arzuluyorum. Gideceğimize inanın, buna inanın. Şuşa, Azerbaycan'ın gözüdür. Her bir Azerbaycanlı için iftihar kaynağıdır. Şuşa bizim medeniyetimizin, tarihimizin remzidir. Şuşa herkesi için değerlidir" sözleri de seslendirildi.

Sanatçıların son olarak "Azerbaycan" şarkısını ortak seslendirmesi ile Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi. Konserin ardından Cumhurbaşkanı Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ise sahnedeki sanatçılarla görüşerek kendilerini tebrik etti. Aliyev, "Cıdır Ovası'nda bir daha hep birlikte, Karabağ Azerbaycan'dır" dedi.

Öte yandan Şuşa'yı simgeleyen çiçeğin adını taşıyan Harıbülbül Müzik Festivali ilk olarak Mayıs 1989'da Şuşa'da bulunan Cıdır Ovası'nda düzenlenmişti.

- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi
- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi
- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi
- Karabağ'ın incisi Şuşa'da düzenlenen Harıbülbül Müzik Festivali sona erdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAMİL NADİRLİ

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