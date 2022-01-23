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Kar zeytin ağaçlarının dallarını kırdı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Söylemez - Haberler | Güncel

Kar zeytin ağaçlarının dallarını kırdı Hatay'ın Hassa ilçesinde kar nedeniyle zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

HASSA, HATAY (İHA) - Kar zeytin ağaçlarının dallarını kırdı

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesinde kar nedeniyle zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Zeytin ve zeytinyağı üretiminin yoğunlukla yapıldığı Hassa ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Karın ağırlığına taşıyamayan zeytin ağaçlarının dalları kırıldı.

Üretici Ali Tatar, gece başlayan karın sabah saatlerinde bahçesindeki zeytin ağaçlarının dallarını kırdığını belirterek, "Kimse böyle bir şey beklemiyordu. Ancak karşılaştığımız manzara bu. Devletimizden yardım bekliyoruz. Büyük zararımız var şu anda" dedi.

Kar zeytin ağaçlarının dallarını kırdı

Kar zeytin ağaçlarının dallarını kırdı

Kar zeytin ağaçlarının dallarını kırdı

İhlas Haber Ajansı / Yakup Söylemez - Son Dakika Haberleri

Zeytin, Hatay, Hassa, kar, Güncel, Haber

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