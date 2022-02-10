Kar yüzlerce köy yolunu kapattı, ekipler çalışmalarını sürdürüyor

SİVAS (İHA) - Sivas'ta karla mücadele ekipleri yoğun kar yağışıyla birlikte ulaşıma kapanan yerleşim yerlerinde yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sivas'ta geçtiğimiz gün gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışıyla birlikte yüzlerce köy ve mezra yolu araç ulaşımına kapandı. Sivas İl Özel İdaresine bağlı Karla Mücadele ekipleri kapanan yolları yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını hızla sürdürüyor. Ulaşıma kapanan yollarda kar kalınlığının yer yer yarım metreyi bulduğu gözükürken tipi ve sürgün nedeniyle açılan yollar yeniden ulaşıma kapanabiliyor. İl Özel İdare bünyesinde hizmet veren 93 araç ve 136 personel 7/24 yol açma çalışması yapıyor.

"Gücümüzün yettiği kadar çalışıyoruz"

Karla mücadele personeli operatör Kenan Solmaz, "Kar yağdı, esinti olmuş, tipi olmuş ve çukur yerler daha fazla kapanmış. Bizde gücümüzün yettiği kadar çalışıyoruz. Yolları açıyoruz, vatandaşa hizmet ediyoruz. İlla ki zorlanıyoruz. Çalışmadan emek vermeden yol açılmaz. Bizde çalışıyoruz emek veriyoruz. Açtığımız yollar yeniden kapanabiliyor" dedi. - SİVAS