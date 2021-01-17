Kar yağışı sonrası mahsur kalan kampçıları AFAD kurtardı
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Kar yağışı sonrası mahsur kalan kampçıları AFAD kurtardı

17.01.2021 18:02 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:08
Kar yağışı sonrası mahsur kalan kampçıları AFAD kurtardı

YALOVA'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kampçılar, AFAD ve bölge sakinleri tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

YALOVA'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan kampçılar, AFAD ve bölge sakinleri tarafından yaklaşık 4 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Yalova Merkez'e bağlı kırsal Güneyköy Mahallesi yakınlarındaki Beşpınar mevkisinde karavanlarında kamp yapan 20 kişi, yoğun kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Mahsur kalan kampçılar, Güneyköy mahallesi muhtarı Hacı Murat Erhan'a ulaşarak  yardım istedi. Muhtar Erhan'da Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerine durumu bildirdi. AFAD ekiplerinin arama çalışmalarına mahalle sakinleri de eşlik etti. 4 saatlik arama çalışması sonrası AFAD İl Müdürlüğü'ne ait kar üstü araçla bölgeye ulaşan ekipler, mahsur kalan kampçıları, bulundukları bölgeder alarak,  köy merkezine ulaştırdı.

Kar yağışı sonrası mahsur kalan kampçıları AFAD kurtardı
Kar yağışı sonrası mahsur kalan kampçıları AFAD kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cem Mete OKUR

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