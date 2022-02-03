KAR NEDENİYLE KAPANAN ZORKUN YOLU AÇILDI - Haberler
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KAR NEDENİYLE KAPANAN ZORKUN YOLU AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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OSMANİYE Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Zorkun Yaylası yolunu ulaşıma açtı.

OSMANİYE Belediyesi ekipleri, geçtiğimiz günlerde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Zorkun Yaylası yolunu ulaşıma açtı.

Şehir merkezine 27 kilometre uzaklıktaki Amanos Dağları'nda yer alan Zorkun'a ulaşımın sağlanması için Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne ait greyderler ve iş makineleri çalışma yaptı. Kar kalınlığı bazı yerlerde 2 metreyi bulduğu bölgeler, uzun süren bir çalışma ile temizlendi. Yapılan çalışmalar ile Zorkun, Ürün, Olukbaşı ve Mitisin yaylalarına giden yollar kardan temizlendi. Yetkililer, kar manzarası görmek için bölgelere gidecek olan vatandaşların, mağduriyet yaşamamaları için kış lastikleri bulunan araçlarla çıkmalarını ve zincir bulundurmalarını istedi.

KAR NEDENİYLE KAPANAN ZORKUN YOLU AÇILDI

KAR NEDENİYLE KAPANAN ZORKUN YOLU AÇILDI

KAR NEDENİYLE KAPANAN ZORKUN YOLU AÇILDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Amanos Dağları, kar, Güncel, Haber

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