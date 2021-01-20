Karla mücadele ekipleri, gece gündüz görev başında
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Karla mücadele ekipleri, gece gündüz görev başında

20.01.2021 09:53 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:10
Karla mücadele ekipleri, gece gündüz görev başında

ERZİNCAN'da, günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu, ulaşıma kapandı.

ERZİNCAN'da, günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle 58 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılabilmesi için İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. 

Kentte günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. 58 köy yolunun kapalı olduğu kent genelinde İl Özel İdaresi'ne bağlı 5 karla mücadele ekibi, 5 greyder, 6 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Refahiye ilçesinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı ile mücadele eden ekipler, özellikle yüksek kesimlerde zor şartlar altında görev yapıyor.


Karla mücadele ekipleri, gece gündüz görev başında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Coşkun MENEK

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