Kara Kışın Esir Aldığı Muş'ta Kar Kalınlığı 10 Metreye Ulaştı

Muş'ta 9 köye ulaşımı sağlayan Üçevler Grup yolunda kapanan yolu açmaya çalışan ekipler, 10 metreye ulaşan kar dağlarını görünce şaşkına döndü. İş makinesinin kepçesi ile karın yüksekliğini ölçen işçiler, kar dağlarını aşmakta zorlandıklarını söyledi.

KAR YAĞIŞI KÖY YOLLARINI KAPATTI

Geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından 9 köy ve 12 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı. Köylerin merkezle bağlantısını yeniden sağlamak için İl Özel İdaresi ekipleri, 2 greyder ve 2 savurma makinesiyle yolda çalışmaya başladı.

10 METRELİK KAR DAĞLARI EKİPLERİ ŞAŞIRTTI

Muş'un en yoğun kar alan bölgesinde karla mücadele ekipler, karşılarına çıkan 10 metreye ulaşan kar dağlarını görünce şaşırdı. İş makinesinin kepçesiyle karın yüksekliğini ölçen ekipler, 3 gün içinde yolu temizlemeyi hedefliyor. 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten İl Özel İdaresi Yollar Şube Müdürü Şah Şentürk, Üçevler grup yolunun sık sık kapandığını bildirdi.

KAPALI OLAN KÖYLERİN MUHTARLARI ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Bu arada yolları kapalı olan köylerin muhtarları ekipleri ziyaret ederek çalışmaları izledi. Muhtarlar, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı yolda aralıksız mücadele eden işçilere teşekkür etti.

İşte kar kalınlığının 10 metreyi bulduğu bölgeden kareler;

Kaynak: DHA