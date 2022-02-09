Kappa sahibi kim, hangi ülkenin markası? Kappa Türk markası mı, Türkiye'deki hakları kime ait, kim satın aldı? Kappa ne demek?
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Kappa markasının kime ait olduğu, hangi ülkeye ait olduğu merak edildi. Dünyaca ünlü giyim markası olan Kappa'nın sahibi kimdir? Kappa hangi ülkenin markasıdır? Kappa ne anlama gelmektedir? İşte detaylar...
Kappa sahibi Türk mü? Kappa ne zaman kuruldu? Kappa nerenin markası? Kappa hangi ülkeye ait? Kappa giyim markası hangi ülkenindir? Kappa'nın kelime anlamı ne demektir?
Kappa, Yunan alfabesinin onuncu harfidir. Fenike alfabesi'nin kaph Kaph harfinden gelmektedir. Türkçe'deki Kk sesine denk gelir. Kendinden önce ?? geldiği takdirde değişik şekilde okunabilir. Cümle içinde bulunduğu yere göre g ya da ng olarak okunur.
Kappa İtalya'da 1916 yılında kurulan bir spor şirketidir. Spor malzemeleri satışı yapan bir şirkettir. Genel merkezi İtalya Torino'da bulunmaktadır. Firmanın sahibi BasicNet S.p.A. olarak geçer. Firmanın önemli kişileri arasında Marco Daniele Boglione (Başkan) ve Daniela Ovazza bulunmaktadır.
Kappa birçok futbol takımının futbol sponsorluğunu yapmaktadır. Milli takım bazında Kappa, Jamaika'nın futbol sponsorudur. Kulüp bazında ise Nantes, Le Mans, Sampdoria, Napoli, Siena, Torino, Göztepe, Alanyaspor, Samsunspor vb. birçok takımın sponsorluğunu yapmaktadır.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı, Kappa'nın Türkiye haklarını satın aldı.