Kappa sahibi kim, hangi ülkenin markası? Kappa Türk markası mı, Türkiye'deki hakları kime ait, kim satın aldı? Kappa ne demek?

Kappa sahibi Türk mü? Kappa ne zaman kuruldu? Kappa nerenin markası? Kappa hangi ülkeye ait? Kappa giyim markası hangi ülkenindir? Kappa'nın kelime anlamı ne demektir?

KAPPA NE DEMEK?

Kappa, Yunan alfabesinin onuncu harfidir. Fenike alfabesi'nin kaph Kaph harfinden gelmektedir. Türkçe'deki Kk sesine denk gelir. Kendinden önce ?? geldiği takdirde değişik şekilde okunabilir. Cümle içinde bulunduğu yere göre g ya da ng olarak okunur.

KAPPA MARKASI HANGİ ÜLKEYE AİT?

Kappa İtalya'da 1916 yılında kurulan bir spor şirketidir. Spor malzemeleri satışı yapan bir şirkettir. Genel merkezi İtalya Torino'da bulunmaktadır. Firmanın sahibi BasicNet S.p.A. olarak geçer. Firmanın önemli kişileri arasında Marco Daniele Boglione (Başkan) ve Daniela Ovazza bulunmaktadır.

Kappa birçok futbol takımının futbol sponsorluğunu yapmaktadır. Milli takım bazında Kappa, Jamaika'nın futbol sponsorudur. Kulüp bazında ise Nantes, Le Mans, Sampdoria, Napoli, Siena, Torino, Göztepe, Alanyaspor, Samsunspor vb. birçok takımın sponsorluğunu yapmaktadır.

KAPPA'NIN TÜRKİYE HAKLARI KİME AİT?

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Acun Ilıcalı, Kappa'nın Türkiye haklarını satın aldı.

Haberler.com - Gündem