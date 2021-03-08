Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar
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Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar

08.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:33

- Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar Mersin'de bir kadının telefonunu kapkaç yaharak alıp kaçan, daha sonrasında da telefonu satıp o parayla uyuşturucu madde satın aldığı öne sürülen 2 kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı Mersin'de bir kadının telefonunu kapkaç...

- Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar

Mersin'de bir kadının telefonunu kapkaç yaharak alıp kaçan, daha sonrasında da telefonu satıp o parayla uyuşturucu madde satın aldığı öne sürülen 2 kişi polis tarafından kısa sürede yakalandı

MERSİN - Mersin'de bir kadının telefonunu kapkaç yöntemiyle alıp kaçan, daha sonrasında da telefonu satıp o parayla uyuşturucu madde satın aldığı iddia edilen 2 kişi, polis tarafından kısa sürede yakalandı. Kapkaç zanlılarından biri, emniyet çıkışı kendini görüntüleyen gazetecilere hakaret etti.

Edinilen bilgilere göre, Mersin'in merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi GMK Bulvarı üzerinde dolmuş bekleyen Ayfer Ç., yanına gelen iki kişi tarafından kapkaça uğrayarak telefonunu kaptırdı. Olayın ardından polise giden Ayfer Ç., zanlılardan şikayetçi oldu. Bunun üzerine çalışma başlatan Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını izledi. Olayı M.Y. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit eden ekipler, çalınan telefonun M.B. aracılığıyla M.D. isimli bir şahsa 650 TL karşılığında satıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, M.Y. ve M.B.'yi kısa sürede yakalayarak, gözaltına aldı.

Zanlılardan gazetecilere hakaret

Olayda M.D.'ye 'suç eşyasının satın alınması' suçundan işlem yapıldığı öğrenilirken, gözaltına alınan M.Y. isimli şahsın üzerinden de 30 gram bonzai ve uç sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri kendisini görüntüleyen gazetecilere hakaret ederek, "Adam hasta hasta, daha ilacını içmedi. Onu çekmeyin" dedi.

Savcılıktan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk e dilen şüphelilerden M.Y. tutuklanırken, M.B. ise adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar
Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar
Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar
Kapkaç yaptıkları telefonu satıp, uyuşturucu almışlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜRAY GÜRDAL

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