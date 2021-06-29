Kapılarının önündeki elektrik direğinden 9 ay sonra kurtuluyorlar
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Kapılarının önündeki elektrik direğinden 9 ay sonra kurtuluyorlar

Kapılarının önündeki elektrik direğinden 9 ay sonra kurtuluyorlar
Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural - Haberler | Güncel

KONYA'da Güner ailesine evlerine girerken zorluk yaşatan bahçe kapısının önündeki demir elektrik direği, 9 ay sonra kaldırılıyor.

KONYA'da Güner ailesine evlerine girerken zorluk yaşatan bahçe kapısının önündeki demir elektrik direği, 9 ay sonra kaldırılıyor. Ramazan Güner, "Bahçe duvarı ve kapılı yaparken, elektrik direğinin kaldırılması için müracaat etmiştim. Yetkili kurumdaki görevlilerde 'Sen duvar ve kapını yap, biz direğin yerini değiştiririz' demişlerdi" dedi.

Karatay ilçesi Karaaslan Üzümcü Mahallesi'nde oturan Ramazan Güner, 10 yıldır oturduğu evin etrafını bahçe duvarıyla çevirdi. Ardından bahçe kapısı yaptı. Kapının önündeki demir elektrik direğinin kaldırılması için de yetkili kuruma başvurdu. Ancak kurum, 9 ay sonra direğin kaldırılması için çalışma başlattı.Direk nedeniyle aracını içeriye alamadığını belirten Güner, "10 yıldır burada oturuyorum. Bahçe duvarımız yoktu. Ben yetkililere bahçe duvarı yapacağımı ve kapının olacağı yerde direk olduğunu söyledim. Görevlilerde geldi, resmini çektiler. Direğin yerinin değiştirileceğini, kapıyı yapabileceğimi söylediler" diye konuştu.


Kapılarının önündeki elektrik direğinden 9 ay sonra kurtuluyorlar
Kapılarının önündeki elektrik direğinden 9 ay sonra kurtuluyorlar
Kapılarının önündeki elektrik direğinden 9 ay sonra kurtuluyorlar

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin Ural

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