Kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahiplerine para dağıttı Antalya'da yaşayan bir Alman vatandaşı, koronavirüs nedeniyle çevredeki mahallelerden tespit ettiği ihtiyaç sahibi 24 aileye 500'er TL para yardımında bulundu.

Antalya Manavgat'ta yaşayan Alman vatandaşı Maık Koge, koronavirüs sebebiyle zor durumda kalan 24 aileye 500'er TL para yardımı yaptı. Farklı mahallelerden okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirlenen ailelere yardım, bizzat Koge tarafından kapı kapı dolaşarak yapıldı. Türk halkının diğer milletlere göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, imkanı olan herkesi yardım yapmaya davet etti.

24 AİLEYE YARDIM ELİ

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ve zor durumda bulunan insanlara devletin kurumları ve belediyelerin yanı sıra maddi durumu iyi olan vatandaşlar da yardımda bulunuyor. Birçok esnaf ve şahıs hazırlattığı yardım paketlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bir süredir Manavgat'ın Side Mahallesi'nde yaşayan ve bundan sonra yaşantısını Side'de sürdüreceğini belirten Alman vatandaşı Maık Koge, Side ve Manavgat'ın diğer mahallelerinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu. Koge, okul müdürleri ve öğretmenler aracılığıyla belirlediği 24 aileye 500'er Türk Lirası nakit para yardımında bulundu.

''DUYARSIZ KALAMAZDIM''

Yardımları bizzat kendi eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Koge, "Ben Almanya'dan Manavgat'a Side'ye gelerek yerleştim. Bundan sonra bu güzel beldede yaşamımı sürdürmeyi planlıyorum. Ayrıca burada çeşitli yatırımlar da yapmayı düşünüyorum. Koronavirüs nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Manavgat'ta da birçok kişi işsiz kaldı. Birçok kişinin yardıma ihtiyacı var. Ben de burada yaşayan bir vatandaş olarak bu durum karşısında duyarsız kalamazdım. Elimden geldiğince yardımda bulunmaya çalıştım. İmkanı olan herkesi ihtiyaç sahiplerine yardıma çağırıyorum" dedi.

''TÜRK İNSANI DAHA DUYARLI''

Türk insanının koronavirüs konusunda diğer Avrupa ülkelerine göre daha duyarlı olduğuna dikkat çeken Koge, "Bu duyarlılığın devam etmesi durumunda en kısa sürede bu virüs olayının aşılacağını ve başta turizm olmak üzere insanların normal yaşantısına dönebileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA