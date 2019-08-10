Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi

Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi

İstanbul Küçükçekmece'den Esenyurt'ta sıcak havada kapalı kasa kamyonet ile getirilmeye çalışılan 5 kurbanlık danadan 1'i ölmek üzereyken sahipleri tarafından cadde ortasında kesildi.

10.08.2019 16:23
Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi

İstanbul Küçükçekmece'den Esenyurt'ta sıcak havada kapalı kasa kamyonet ile getirilmeye çalışılan 5 kurbanlık danadan 1'si ölmek üzereyken sahipleri tarafından cadde ortasında kesildi. Geri kalan 2 hayvan hayvan pazarına götürülürken, 2'sinin ise yerde can çekişmesi kamera tarafından görüntülendi.

HAYVANLAR HAVASIZ KALDI

Olay, Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre sahipleri 5 adet büyükbaş kurbanlık İkitelli'den saatlerce kapalı kasa kamyonet içerisinde taşındı. Hayvanlar kapalı kasa içerisinde havasız kaldı. Sahibi tarafından durum fark edilerek kamyonetin kasası açıldı. Birisi ölmek üzere olan hayvan telef olmasın diye olay yerinde kesildi. Diğer 2 hayvan ise başka bir araç ile hayvan pazarına götürüldüğü öğrenildi.

CAN ÇEKİŞEN HAYVANLARI HORTUMLA SULADILAR

Yaşanan anları anlatan bir vatandaş, "Hayvanları kapalı kasa arabaların içerisine koymuş. Hayvanlar havasızlıktan boğulmuş. Bir tanesi can çekişiyordu. Bir tanesini kestiler diğer ikisini götürdüler" dedi. Olay anını anlatan bir diğer vatandaş ise araca 5 hayvanı koyup taşındığını ifade ederek, " Hayvanlar havasız kaldı. Son hali ortada hayvanların bir tanesini kestiler. Diğer ikisi can çekişiyor şu anda" diye konuştu. Öte yandan ilçe belediye ekipleri can çekişen 2 hayvanı ise sulayarak kendisine getirmeye çalıştı.

Kaynak: İHA
Havasız kalan kurbanlık telef olmasın diye cadde ortasında kesildi
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YORUMLAR (7)

  • AHMET:
    bu adamların akıl sağlığının yerinde olup olmadığı hakkında muhakkak doktor raporu almaları gerekir. havasız bir ortamda hiç bir canlının yaşamadığını bilmeyen bu alçaklar normal bir insan olamaz. normal akılda bir insan olmayanda müslüman olamaz. müslüman akıllı ve merhametlidir. Bunlarda bu vasıf yok. bunların derdi para, bu hayvancılık bunlara ebedi olarak yasaklanmalı çünkü kendisi hayvan olanlar başka bir hayvana ancak işkence yaparlar.
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  • ZAMMMM:
    Mundar olması dahamı iyiydi Emin’im sahibide öyle olmasını istemezdi biraz anlayışlı olmalıyız
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  • ....:
    hiç kurban kesmeseydiniz bence daha çok sevaba girerdiniz işte cahillik bu kadar kötü bir şey hayvanlara zulüm yapıyorsun ama kurbanın kabul olmasını bekliyorsun
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