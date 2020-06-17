Kanserli yemek borusunu alıp yerine kalın bağırsağından yemek borusu yaptılar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yemek borusu kanseri nedeniyle tedavi gören Fadime Çifter, kalın bağırsağından yapılan yemek borusu sayesinde sağlığına kavuştu.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yemek borusu kanseri nedeniyle tedavi gören Fadime Çifter, kalın bağırsağından yapılan yemek borusu sayesinde sağlığına kavuştu.

Samsun'da yaklaşık 3 ay önce bel ağrısı ve mide bulantısı şikayetleriyle hastaneye başvuran 3 çocuk annesi 52 yaşındaki Fadime Çifter'e, yemek borusu kanseri teşhisi konuldu.

Hastanede 20 gün radyoterapi, 5 hafta da kemoterapi gören Çifter, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde onkoloji cerrahı Doç. Dr. Oktay Karaköse, gastroenteroloji cerrahları Doç. Dr. Servet Karagül ile Opr. Dr. Serdar Şenol gözetiminde ameliyata alındı.

Kapalı ameliyatla Çifter'e kalın bağırsağından alınan parçayla yemek borusu yapıldı. 10 günlük tedaviye olumlu yanıt vererek yemek yemeye başlayan Çifter, birkaç gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edilecek.

Doç. Dr. Servet Karagül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ameliyatta hastanın yemek borusunu tamamen çıkarttıklarını belirtti.

Bu tür ameliyatlarda genellikle mideyi tüpleştirerek yeni bir yemek borusu yaptıklarını ifade eden Karagül, "Ancak hastamız daha önce midesinden ameliyat olduğu için bunu başarmamız mümkün değildi. Bu nedenle kalın bağırsağından yemek borusu yaptık. Ameliyatı kapalı yöntemle gerçekleştirdiğimiz için vücuda daha az kesi uyguladık. Bu yöntemle yara yolu enfeksiyonu ihtimalinin azalması ve hızlı iyileşme gibi kazanımımız oldu. Hasta, hızlı şekilde iyileşme sürecine girdi." diye konuştu.

Doç. Dr. Oktay Karaköse ise yeni tip kororavirüs (Kovid-19) sürecinde kurumlarının pandemi hastanesi olduğuna belirterek, buna rağmen acil hastalarla beraber tümör hastalarının ameliyatlarına aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Hastalarının bu dönemde kendilerine yutma şikayetiyle başvurduğunu dile getiren Karaköse, tetkikler sonucunda yemek borusunda tümör olduğunu belirlediklerini ve başarılı şekilde ameliyatını tamamladıklarını anlattı.

Fadime Çifter ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu tür ameliyatlar yapılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, bir an önce iyileşerek çocuklarına kavuşmak istediğini ifade etti.

Kaynak: AA