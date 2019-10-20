Kanser olan Engin Nurşani'den babası Ali Nurşani hakkında şoke eden paylaşım: Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı

20.10.2019 10:27

Gırtlak kanseri nedeniyle sesini kaybeden Aşık Ali Nurşani, aynı rahatsızlığı bulunan oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yardım talebinde bulunmuştu. Engin Nurşani, sosyal medya hesabından oğlu için gözyaşı dökerek yardım çağrısında bulunan Ali Nurşani hakkında yaptığı paylaşım sosyal medyanın gündemine oturdu.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİMDEN DESTEK GELMİŞTİ

Yardım talebine anında karşılık alan Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, paylaşımıyla hayranlarını şoke etti. Engin Nurşani hakkında birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ali Nurşani ile görüşerek işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

"HASTALIĞIMI KULLANARAK SEVENLERİMİ DOLANDIRDI"

Tedavisi devam eden Engin Nurşani, Instagram hesabında yaptığı bu paylaşımla adeta sevenlerini şok etti. Nurşani, babası Aşık Ali Nurşani, "Sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı" diyerek babası hakkında suç duyurusunda bulunacağını yazdı.

"NEYİM VARSA VERDİM" DEMİŞTİ

Sosyal medya üzerenden sevenlerine seslenen Nurşani "Değerli canlarım. Gövdemin tek tüyü, bir tek oğlum, maalesef gırtlak kanserine yakalandı. Sizin, herkesin beni tüm sevenlerin desteğine ihtiyacım var. Neyim varsa verdim. Böyle olmasını istemezdim. Sizlere gelmek istemezdim. Fakat gün geldi, sizlerin kapısına çattım. Elinizden ne geliyorsa… Oğlumun kurtuluşu için yardıma ihtiyacım var. Bir baba olarak bunu diliyorum. Başka bir diyeceğim yok. Sizleri çok seviyorum. Var olun hepiniz" diyerek yardım istemişti.

Genç şarkıcının babası hakkında yaptığı paylaşımını daha sonra sosyal medya hesabındankaldırması dikkat çekti.