Kanser Hastası Caner'in Hayalini Gerçekleştiren Acun Ilıcalı'dan Duygusal Paylaşım: Hayalimizi Gerçekleştirip Hastalığı Yen

Televizyoncu Acun Ilıcalı, tek isteği "O Ses Türkiye" yarışmasında şarkı söylemek olan Caner'i özel uçağıyla Hatay'dan İstanbul'a getirdi. Konu hakkında Instagram'dan paylaşım yapan Ilıcalı'nın sözleri ise herkesi duygulandırdı.

O SES TÜRKİYE HAYALİ GERÇEK OLDU

Sosyal medyada bir videoyla sesini duyuran 16 yaşındaki kanser hastası Caner Güdük'ün çağrısı üzerine herkes seferber oldu.Bağlama ile zaman geçirdiğini ve ölmeden önce son isteğinin O Ses Türkiye'de şarkı söylemek olduğunu söyleyen Caner'in hayat hikayesi, yürek burkmuştu. Ilıcalı, Caner'in isteğine karşılık vererek Caner'i İstanbul'a getirdi.

"HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU ANLATAMAM"

Caner hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, "Sevgili kardeşim Caner, senin hayalini gerçekleştirebilmenin verdiği mutluluğu tarif edemem. Sen de inanıyorum ki bizim hayalimizi gerçekleştirip o güzel kalbinle bu hastalığı yeneceksin, yanaklarından öpüyorum." dedi.

TAKİPÇİLERİNİ DUYGULANDIRDI

Acun Ilıcalı, kanser hastası Caner hakkında yaptığı paylaşım takipçilerini çok duygulandırdı. Ilıcalı'nın paylaşımına kısa sürede yorum ve beğeni yağdı.

"SONUNDA HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM"

Hayali gerçek olan Caner, O Ses Türkiye'nin stüdyosundan fotoğraf paylaşarak "Sonunda hayalimi gerçekleştirdim. Destek veren herkese çok teşekkür ederim yakında tv de olacak ama daha belli değil ben buradan haber ederim" notunu paylaştı.