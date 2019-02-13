Arkadaşının Tedavisinden Endişe Duyduğunu Söyleyen Refakatçi, Doktordan Dayak Yedi! O Anlar Kamerada

ABD'nin Florida eyaletinde doktor refakatçiye şiddet uyguladı. Anbean kaydedilen görüntülerde doktorun refakatçiyi uzun süre yumrukladığı ve dövdüğü görülüyor.

REFAKATÇİ, ŞİKAYETTE BULUNDUĞU DOKTORDAN DAYAK YEDİ

Refakatçi tedavi yöntemlerinden endişe duyduğunu dile getirince doktor sinirlendi. "Amirinizle görüşmek istiyorum" deyince doktor şiddete başvurdu. Hastane görevlilerinin araya girmesiyle kavga son buldu. Olayın arkasından soruşturma başlatıldı. İzin alıp bir süre işe gelmeye doktor, Broward eyalet başsavcılığının kendisini suçsuz bulması üzerine yeniden iş başı yaptı.