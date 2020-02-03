Kansas City Chiefs 50 yıl sonra Super Bowl'da şampiyon oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Finalde, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti
03.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:38
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.
Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com