Kansas City Chiefs 50 yıl sonra Super Bowl'da şampiyon oldu
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Kansas City Chiefs 50 yıl sonra Super Bowl'da şampiyon oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük spor organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kansas City Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı. Finalde, Kansas City Chiefs, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti

03.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 03.02.2020 09:38
Kansas City Chiefs 50 yıl sonra Super Bowl'da şampiyon oldu

'nin (ABD) en büyük organizasyonu olan Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Chiefs 50 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaştı.


Bu yıl 54'üncüsü düzenlenen mücadelede, Kansas City Chiefs, 49ers'ı 31-20'lik skorla mağlup etti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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