Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi
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Gerçek bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan korku - gerilim temalı Kanlı Havuz serisinin ilk filmi Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor'un yönetmenliğini Mert Güner ve Okan Kılıç üstleniyor. Senaryosunda yine Okan Kılıç'ın imzası bulunan filmin başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara, Ceyda Nur Sınmaz, Selin Selçuk ve Neslihan Kılıç yer alıyor.
Yönetmen: Mert Güner, Okan Kılıç
Senaryo: Okan Kılıç
Oyuncular: Okan Kılıç, Selin Selçuk, Ceyda Nur Sınmaz, Sercan Elikara, Neslihan Kılıç
Filmin Türü: Korku
Orijinal Adı: Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor
Yapımcı Firma: Omma Yapım
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Omma Yapım
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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