Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi
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Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi

Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

25.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:58
Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi

Gerçek bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan korku - gerilim temalı Kanlı Havuz serisinin ilk filmi Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor'un yönetmenliğini Mert Güner ve üstleniyor. Senaryosunda yine Okan Kılıç'ın imzası bulunan filmin başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara, Sınmaz, Selin ve Neslihan Kılıç yer alıyor.

Yönetmen: Mert Güner, Okan Kılıç

Senaryo: Okan Kılıç

Oyuncular: Okan Kılıç, Selin Selçuk, Ceyda Nur Sınmaz, Sercan Elikara, Neslihan Kılıç

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor

Yapımcı Firma: Omma Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Omma Yapım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070


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Kaynak: InterSinema.com
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