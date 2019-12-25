Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor Filmi

25.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:58

Gerçek bir olaydan esinlenerek beyaz perdeye aktarılan korku - gerilim temalı Kanlı Havuz serisinin ilk filmi Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor'un yönetmenliğini Mert Güner ve Okan Kılıç üstleniyor. Senaryosunda yine Okan Kılıç'ın imzası bulunan filmin başrollerinde Okan Kılıç, Sercan Elikara, Ceyda Nur Sınmaz, Selin Selçuk ve Neslihan Kılıç yer alıyor.

Yönetmen: Mert Güner, Okan Kılıç

Senaryo: Okan Kılıç

Oyuncular: Okan Kılıç, Selin Selçuk, Ceyda Nur Sınmaz, Sercan Elikara, Neslihan Kılıç

Filmin Türü: Korku

Orijinal Adı: Kanlı Havuz: Lanet Başlıyor

Yapımcı Firma: Omma Yapım

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Dağıtıcı Firma: Omma Yapım

Vizyon Tarihi: 01.01.2070



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Kaynak: InterSinema.com