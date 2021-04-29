Kanıksama nedir?

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ve cümleler arasında kullandığımız kelimelerden biri olan kanıksama, son günlerde anlamı sıklıkla aratılıyor. Peki, Kanıksama nedir? Kanıksamaya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Günlük hayatımızda sıkça duyduğumuz ve cümleler arasında kullandığımız kelimelerden biri olan kanıksama, son günlerde anlamı sıklıkla aratılıyor. Peki, Kanıksama nedir? Kanıksamaya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KANIKSAMA NEDİR?

Kanıksama kelimesinin anlamı;

- Bir şeyi çok tekrarlama nedeniyle etkilenmez olmak, alışmak demektir.

- Bir diğer anlamı olarak bıkkınlık getirmek, usanmak olarak da kullanılır.

Kelimenin anlamını daha iyi kavramak adına örnek bir cümle ile ifade etmek gerekirse;

- Vatandaş artık bu yaşanan olayları kanıksadı.