Kangal Balıklı Kaplıca'ya Kardeş Geliyor

Sivas Valisi Davut Gül, Kangal ilçesindeki Kalkım Balıklı Kaplıcası'nın turizme kazandırılması için çalışmalara başladıklarını belirtti.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gül, Balıklı Kaplıca ile aynı özellikleri taşıyan Kalkım köyündeki su kaynağında incelemelerde bulunarak, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya'dan bilgi aldı.

Kangal Balıklı Kaplıca ile Kalkım Kaplıcası'nın benzer pek çok noktası olduğuna dikkati çeken Gül, Kalkım jeotermal suyunda Kangal Balıklı Kaplıca'da bulunan balık türlerinin de görüldüğünü aktardı.

Kalkım'ın imar planlarının hazır olduğunu belirten Gül, bu sene bölgede altyapı çalışmalarının başlayacağını müjdeledi.

Gül, bölgenin önemli avantajları olduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Buraya küçük bir istasyon yapıldığında demiryolu ile ulaşım daha da rahat ve konforlu olacak. Bölge güzel ve ciddi anlamda yatırım gerektiriyor. Bir takvim ve program içerisinde inşallah bu eksiklikleri gidereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsisi olduğunda daha hızlı mesafe kat edeceğiz. Bakanlık ihaleye çıkacak ve bölgeyi alan müteşebbisler yatırım için düğmeye basacak. Bizim istediğimiz turizmi bilen, ekonomik anlamda güçlü bir müteşebbisin burayı almasıdır. Böylece bu zenginliğimizin gün yüzüne çıkmasını ve daha çok ziyaretçi ile tanışmasını istiyoruz. Beklentimiz dünyaya hizmet verecek, büyük miktarlarla yatırım yapabilecek bir tesisin burada yapılmasıdır. Ekonomik gücü olan ve bu işi yapabilecek özel sektöre bu araziyi vermek istiyoruz. Talip olanlar için Kültür ve Turizm Bakanlığının bazı kriterleri olacaktır. Antalya'da turizm tesisleri tahsisinde hangi kriterler uygulanıyorsa burada da o kriterler olacaktır. Bu açıdan o bölgenin ileride daha da çok gelişeceğini de düşünüyoruz."

"Kangal'a hızlı trenle de ulaşılabilecek"

Sivas'a hızlı trenin geleceğini anımsatan Gül, "Hızlı tren, Malatya-Sivas arasına da yapılacak ve Kangal'dan geçecek. Böylece ülkemizin birçok bölgesinden Kangal'a hızlı trenle de ulaşılabilecek. Bölgeye de çok sayıda ziyaretçi gelebilecek." ifadelerini kullandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya ise Kalkım köyünde daha önce Maden Teknik Arama Orta Anadolu 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sondaj çalışmasında 28 santigrat derece sıcaklığında, 24 litre/saniye ve doğal akışkanlığı 35 litre/saniye olan jeotermal kaynak suyu bulunduğunu aktardı.

Yapılan sondaj ile çıkarılan suyun Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce ruhsatlandırıldığını ve kaynak koruma raporu çıkarıldığını anlatan Kaya, "Jeolojik ve jeoteknik etüt raporları hazırlanan su için İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünce 1/25.000 ölçekli çevre düzeni, 1/5.000 ölçekli nazım imar ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları yapıldı. Yaklaşık 200 hektar alanda yapılan çalışma Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu onayına sunuldu ve bakanlıkça da hazırladığımız planlar uygun görüldü." açıklamasında bulundu.

Kalkım Balıklı Kaplıcası imar planında, günübirlik tesis alanları restoran ve kafe, turizm tesis alanları otel ve motel, kür merkezi, ticaret alanları, spor parkları, yeşil alanlar, çocuk oyun alanları, idari tesis alanı, karakol, ibadet alanı, otopark gibi donatıların yer aldığını belirten Kaya, Vali Gül'ün talimatları doğrultusunda bölgede kamulaştırma ve yol çalışması da yapılacağını kaydetti.