Kanepe örtüsü çalan şahıs kameralara yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kanepe örtüsü çalan şahıs kameralara yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kanepe örtüsü çalan şahıs kameralara yakalandı

Malatya'da bir işyerinden iki kanepe örtüsünün çalınması olayı güvenlik kamera incelemesi sonucu çözüldü.

MALATYA (İHA) - Malatya'da bir işyerinden iki kanepe örtüsünün çalınması olayı güvenlik kamera incelemesi sonucu çözüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Cami civarında bir işyerinden iki kanepe örtüsünün çalınması ardından olay yerine giden polis ekipleri, hırsızın kimliğini tespit çalışmaları başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, görüntülere yakalanan şahsın önce eşkalini ardından ise kimliğini belirledi. Ekipler düzenlediği operasyon ile şahsı yakalarak gözaltına alındı.

Yakalanan şahsın işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi. - MALATYA

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

Oğlunun intiharının ardından sırra kadem basan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu

 AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

AVM'de iki grubun kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Masa ve sandalyeler havada uçuştu

 E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

E-5 Karayolu'nda feci kaza: Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title