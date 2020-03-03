: Kandil'de 9 terörist etkisiz hale getirildi

03.03.2020 10:53 | Son Güncelleme: 03.03.2020 11:04

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait hava unsurları Kandil'deki PKK'lı teröristler için bir kez daha havalandı. Yapılan operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Yurt içinde devam eden Kapan-7 operasyonlarıyla birlikte sınır ötesinde de Barış Pınarı Harekatı ve son olarak başlayan Bahar Kalkanı Harekatı sürüyor. PKK'nın Kandil'deki merkezi de sık sık yapılan operasyonlarla vuruluyor.

9 TERÖRSİT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter sayfasından yapılan açıklamada "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.

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