Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı fenomen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak
Ekranların en sevilen dizilerinin yeni bölümleri yılbaşı haftasında kanalların reklam anlaşmalarını düzenlediği için yayınlanmayacak. Dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.
Çukur, Kuruluş Osman, Mucize Doktor ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi pek çok sevilen dizinin yeni bölümleri yılbaşında haftasında yayınlanmayacak. 31 Aralık Salı günü tatile girecek olan dizilerin yeni bölümleri 5 Ocak 2020'den itibaren yayınlanmaya başlayacak.
TÜM DİZİLERİN TEKRARI YAYINLANACAK
Yeni yılla birlikte kanalların reklam anlaşmalarının düzenlendiği Ocak'ın ilk haftasında sevilen diziler tekrar bölümleriyle ekranda olacak. Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, Fox TV'deki Mucize Doktor ve Kadın, Kanal D'de Hekimoğlu, Azize ve Afili Aşk, Star TV'de Çocuk, ATV'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova ve Hercai ile TV8'in yeni dizisi Doğduğun Ev Kaderindir, yılbaşı haftasında ara verecek. Sevilen diziler, bir haftalık aranın ardından yeni bölümleriyle ekranda olacak.
Haber Videosu: Kanalların reklam anlaşmalarından dolayı fenomen dizilerin yeni bölümleri yayınlanmayacak
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Ne kadar sevindik. . Bıktık bıktık kim izliyor ise yalan. Reklam verenleri kandırıyorlar. Şu ÇUKUR denen diziyi 2 bölüm izledim nefret ettim. Osmanlı dizisi komik geldi Ertuğrul''dan sonra yarısına bile dayanamadım. Dokrorlar dizisini de kaynanam seyrediyor. Bu dizileri kim seyrediyor?Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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o zaman sizden güzel bir dizi çekmenizi sabırsızlıkla bekliyoruz.1 Yayından Kaldır
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Keşke hepsi kalksa da rahatlasak. Gına geldi artık her gün yeni bir dizi. Milleti iyice aptal kutusuna bağladılar.Cevap Yaz 12 2 Yayından Kaldır
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oh be ne güzel olur,Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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ne güzelll işteCevap Yaz 4 Yayından Kaldır