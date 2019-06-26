Kanada: Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakmakla suçlanan kadın doğum doktoru meslekten men...

Kanada'da, emekli bir kadın doğum ve üreme sağlığı uzmanı doktor, hastalarının yumurtalarını kendi spermiyle dölleme suçlamasıyla, meslekten men edildi.

Ontario Doktorlar ve Cerrahlar Birliği, Doktor Barwin'in yaptıklarını "kötünün ötesinde" diye tanımladı.

Birlik, Barwin aleyhindeki iddiaları 2016'da soruşturmaya başladı.

Barwin'e yönelik suçlamalar, 1970'li yıllara kadar gidiyor ve müştekiler arasında, Ontario'daki en az iki üreme sağlığı kliniğine giden hastalar var.

Kurumun Toroto'daki disiplin oturumunda konuşan Dr. Steven Bodley, "Dr. Barwin'i cezalandırmak adına elimideki tek yetkinin, sadece lisans iptal etmek, sert kınama yayımlamak ve para cezası vermek olması talihsiz bir durum" dedi.

Dr. Barwin'e seslenen Bodley "Hastalarının güvenine ihanet ettin ve yaptıkların bireyleri ve ailelerini derinden etkiledi, kuşaklar boyu sürecek, tamiri imkansız bir hasar verdi." dedi.

Şu anda 80 yaşında olan Dr. Barwin, disiplin oturumuna katılmadı ve avukatı tarafından temsil edildi. Barwin, 2014'ten bu yana fiilen çalışmıyor.

Dr. Barwin'e yönelik suçlamalar ne?

Birliğin açıklamasına göre, Barwin'in hastalarını gebe bırakmak için, ya kendi spermini ya da bilinmeyen bir spermi kullandığı 13 vaka belirlendi.

Barwin'in avukatı, bu açıklamadaki suçlamalara resmen herhangi bir yanıt vermedi.

Birlik adına savcılık yapan Carolyn Silver, Dr. Barwin'in yaptıklarının "affedilemez bir kandırmaca" diye tanımladı.

Silver "Yaptığı şoke edici şeyler, mesleğin üzerinde silinemez bir leke bırakacak" dedi.

Darwin, 2013'te de birlik tarafından üç hastayı yanlış spermle gebe bırakmaktan soruşturulmuş ve kısa bir men cezası almıştı.

Birlik son soruşturmasını ise, Dr. Barwin'in 50 ila 100 anneyi yanlış spermlerle gebe bıraktığını iddia eden bir davanın açılmasından sonra başlattı. Yanlış spermden doğan çocukların 11'inin DNA'sının da Barwin ile eşleştiği belirlendi.

Kurbanlar ne dedi?

Disiplin oturumunda, Dr. Barwin'in kurbanlarından dördünün ifadeleri dinlendi.

Ailesi Barwin'e dava açan Rebecca Dixon, 25 yaşında Dr. Barwin'in biyolojik babası olduğunu öğrenmesinin "tüm kimliğini tartışmaya açtığını" söyledi.

Dixon çifti, 1989'da çocuk sahibi olma isteğiyle Dr. Barwin'le görüşmüş ve bir yıl sonra Rebecca dünyaya gelmişti.

Dixon, Barwin'in biyolojik babası olması fikrinin kendisini "iğrendirdiğini ve kirlenmiş hissettirdiğini" söyledi.

Rebecca Dixon, Barwin'in yaptıklarının etkilerinin DNA'sında olduğuna dikkat çekti ve bunu bir gün kendi çocuklarına da aktaracağını anlattı.

Dixon, biyolojik babasını öğrendikten sbonra, 15 üvey kardeşini bulduğunu da ifade etti.

Dr. Barwin'in adı yasal nedenlerle açıklanamayan bir hastası da, çocuk sahibi olmak için Dr. Barwin'in kapısını çaldıklarında, kocasının değil, bilinmeyen bir bağışçının spermiyle gebe bırakıldığını öğrendiğini söyledi.

Söz konusu hasta "İhlal edilmiş, kirli, sanki tecavüze uğramış gibi hissettim." dedi.

Yine kimliği koruma altında bulunan bir baba da, çocuklarının kendisinden olmadığını öğrendiğinde, "karnına dört yumruk birden yemiş gibi" hissetiğini anlattı.

Baba, "Çocuklarımın büyüdükçe bana giderek daha az benzediğini görmek gibi yavaş bir işkenceyi düşünün." dedi.