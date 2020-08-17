Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı
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Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı

Koronavirüs salgınına karşı sıkı önlemler alarak vaka sayısının artışını yavaşlatan Kanada'da korkulan oldu. Ülkenin en popüler gece kulübü, sağlık görevlilerinin tüm itirazlarına rağmen kapılarını açarken, yetkililer burada 550 erkeğe koronavirüs bulaştığını tespit etti.

17.08.2020 09:24 | Son Güncelleme: 17.08.2020 10:09

Kanada'nın en kozmopolit kentlerinden olan Toronto'da tam bir sağlık felaketi yaşanıyor. Sağlık çalışanlarının ve uzmanların itirazına rağmen açılan Toronto'nun ünlü gece kulübü Brass Rail Tavern'de koronavirüse karşı yeterli önlem alınmaması sonucunda yaklaşık 550 erkeğe koronavirüs bulaştığı ortaya çıktı.

Şehrin en çok bilinen striptiz ve gece kulüplerinden olan Brass Rail Tavern, Ağustos ayının başında tekrar açılmıştı. Mekanda çalışan bir kişide koronavirüs tespit edildiği açıklanırken, bu kişinin Ağustos başında dört kez mesai yaptığı da kayıtlara geçti.

"BU İNSANLARI BULMAK ÇOK ZOR"

Sağlık çalışanları o saatler arasında işletmeye giden kişilerin kimlik bilgilerine ulaşmaya çalışırken bu durum sağlık görevlilerinin ve uzmanların tepkisini çekti. Sözcü'nün haberine göre, Toronto Üniversitesi'nde görevli bulaşıcı hastalıklar profesörü Andrew Morris, "Bu insanların yarısı sahte kimlik ve bilgiyle mekana girmiş olmalı ve bu insanları bulmak çok zor" dedi.

Torontolu sağlık yetkilileri, yapılan incelemeler sonucunda Brass Rail Tavern'in sağlık önlemlerine ve protokollere uymadığını tespit etmişti. Sosyal mesafe kurallarına ve maske takma yasağına uyulmadığını açıklayan yetkililer bu şartların sağlanamadığı durumlarda pleksiglas ile müşteri ile çalışan arasındaki mesafenin önlenmediğini de duyurdu.

Kanada'da sağlık görevlilerinin itirazına rağmen açılan striptiz kulübünde 550 erkeğe koronavirüs bulaştı

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Haber Yorumları (4)
ALİ: Ayranımız yok içmeye pastadan bahsediyoruz. Süper her şeyimiz dört dörtlük.
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ÇOK İYİ HABER;: maymun ırkı bu şekilde telef olarak meydanı insana bırakır, irelde
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SİMLİ: yorum mu bekliyorsunuz beter olsunlar mümkünse oldukları yerde yok olsunlar. Vallahi cooook üzüldüm diyemeyeceğim. . . .
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