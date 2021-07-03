Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı

Anadolu Ajansı / Dave Swiecicki - Haberler | Güncel

Yıkılan heykelden detaylar Heykelin üzerine boya ile bırakılan el işaretleri Çocuk ayakkabıları Manitoba Yasama Binası bahçesi MANITOBA - Kanada'nın Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg'deki Manitoba Yasama Binası'nın bahçesinde bulunan Kraliçe Victoria ve Kraliçe II.

Yıkılan heykelden detaylar

Heykelin üzerine boya ile bırakılan el işaretleri

Çocuk ayakkabıları

Manitoba Yasama Binası bahçesi

MANITOBA - Kanada'nın Manitoba eyaletinin başkenti Winnipeg'deki Manitoba Yasama Binası'nın bahçesinde bulunan Kraliçe Victoria ve Kraliçe II. Elizabeth'e ait heykeller, Kanada'da yatılı okullarda yerli çocuklara ait toplu mezarların tespit edilmesinin ardından düzenlenen protestolarda göstericiler tarafından yıkıldı.

Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı
Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı
Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı
Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dave Swiecicki

Son dakika haber: Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi
Son dakika haber: Kanada'da bir yatılı kilise okulundaki bazı çocuk cesetlerinin yakıldığı iddia edildi
Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
Son dakika haber! Kanada'da yine bir kilise okulunun yakınında 182 kayıt dışı çocuk mezarı bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfü Türkkan Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Burak Özçivit Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Cedi Osman Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kanada'da Kraliçe Victoria ve II. Elizabeth'in heykeli yıkıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.7.2021 02:06:39. #1.14#

title