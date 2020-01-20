: Nakşibendi şeyhi Abdulkerim Çevik'in katil zanlısı tutuklandı

20.01.2020 09:46 | Son Güncelleme: 20.01.2020 10:07

Bitlis'in Güroymak ilçesinde kanaat önderi Abdulkerim Çevik'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Güroymak ilçesinde saat 11.00 sıralarında Y.Ş, Şeyh Muhammet Hafit Kur'an Kursu'na gitti. Y.Ş, burada kanaat önderi ve öğretmen olarak gördüğü Nakşibendi Şeyhi Abdulkerim Çevik ile görüştü. Görüşme sırasında Y.Ş, yanındaki silahı çekerek Çevik'e ateş etti. Ağır yaralanan Abdulkerim Çevik, Kuran kursu görevlilerince çağrılan ambulansla Güroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çevik, doktorların tüm müdahalelerine karşın kurtarılamadı. Olayın ardından güvenlik güçleri, Y.Ş'yi yakalayarak gözaltına aldı. Y.Ş'nin üzerinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Çevik'e yönelik silahlı saldırının ardından yakalanan Y.Ş, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.Ş, "tasarlayarak kasten öldürmek" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

BAKAN SOYLU, TWTTER'DAN ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah'a yürüdü. Allah rahmet eylesin" paylaşımıyla üzüntüsünü dile getirdi.

10 BİN KİŞİ UĞURLADI

Çevik'in (50) cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından Güroymak Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik için Erentepe Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Daha sonra Çevik'in cenazesi, cenaze namazı için omuzlarda taşınarak tekbirler eşliğinde Şeyh Masum Camisi'ne getirildi. Cenaze namazına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK PartiBitlis Milletvekilleri Vahip Kiler,Cemal Taşar, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, ilçe kaymakamları, kurum amirleri ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Abdulkerim Çevik'in cenazesi Erentepe Mahallesi'ndeki mezarlıkta dualar okunarak, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN SIR PERDESİ ARALANDI

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Ekinci, UMAD Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Abdulkerim Çevik'in, iki aile arasındaki husumeti sona erdirmek isterken gerçekleşen bir silahlı saldırıyla hayatını kaybettiğini belirtti. Ekinci, "İlim adamlarına yönelik bir saldırı aynı zamanda toplumun huzur ve barışına yönelik bir saldırıdır. Bu elim olayın iyi niyetli, hayırlı bir çabadan sonra vuku bulması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Halbuki ilim ve fikir adamları aynı zamanda akil kişiler olarak toplumun huzur ve iç barışına da katkı verirler. İlim adamlarının barış ve huzur ile ilgili olumlu rollerinin etkilenmemesi en büyük temennimizdir" şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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