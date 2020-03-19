Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek
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Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek

Çin'de yeni tip koronavirüs vakaları üzerinde yapılan bir araştırma, A grubu kana sahip olanlarda virüsün görülme riskinin arttığını ortaya koydu.

19.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:37
Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek

Çin'de ölümcül koronavirüsün kan grupları üzerinde etkisi araştırıldı. Araştırmaya göre; koronavirüsün görülme riskinin en fazla olduğu kan grubu A olarak açıklandı.

EN BÜYÜK RİSK A GRUBUNDA

Çinli uzmanların, 2 bin vaka üzerinde yürüttüğü çalışmaya, "Medrxiv.org" sitesinde yayımlanan makalede yer verildi.

Çin'in Kovid-19 salgınının merkez üssü konumundaki Vuhan kenti ile Şıncın'da 2 bin yeni tip koronavirüs vakası üzerinde yapılan ve bu grubun sağlıklı kişilerle karşılaştırıldığı çalışma, kan grubu A olanlarda daha yüksek yeni tip koronavirüs görülme oranı ve daha ağır semptomlar geliştirmeye eğilim tespit edildi.

SIFIR GRUBU DAHA ŞANSLI

Öte yandan kan grubu sıfır olanların yeni tip koronavirüse karşı önemli ölçüde daha dirençli olduğu gözlendi.

Vuhan'da Kovid-19 nedeniyle ölen 209 hastadan 85'inin kan grubu A iken, sıfır kan grubuna sahip ölen hasta sayısı 52 oldu. Bunun sıfır kan grubunda, "yüzde 63 daha az ölüm" anlamına geldiği ifade edildi.

A GRUBU DAHA FAZLA DİKKAT ETMELİ

Vuhan Üniversitesi Congnan Hastanesi Kanıta Dayalı ve Dönüşümsel Tıp Merkezinde görevli Vang Şinghuan, "A grubu kana sahip kişiler, enfeksiyon riskini azaltmak için özellikle daha güçlü kişisel korunmaya ihtiyaç duyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Uzmanlar, hükümetlere ve sağlık kuruluşlarına tedavi sürecinde kan grubunun yarattığı farkı göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulundu. Konuyla ilgili daha fazla araştırma yapılması gerektiğine de vurgu yapıldı.

Kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek

Kaynak: AA

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Kan grubu A olanlarda yeni tip koronavirüs görülme olasılığı daha yüksek

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