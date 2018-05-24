Servisçi Hesaplaşmasında Öldürülen Karı-Koca Cinayetinin Sır Perdesi Aralanıyor!
Servisçi hesaplaşmasında öldürülen karı-koca cinayetinin sır perdesi aralanıyor. Görüntüleri inceleyen polis olay anındaki rahatlığıyla göze çarpan kişiyi azmettirici olarak tutukladı.
İstanbul polisi, Ümraniye'de hastane girişinde öldürülen Ramazan ve Suzan Sarı çiftinin katil zanlısını yakalamak için titiz bir çalışma yürüttü.
Cinayet anına ait görüntüleri izleyen polis, katil zanlısı Feyyaz Elik'in hemen yanında bulunan ve cinayet sırasında dahi cep telefonuyla konuşmasını kesmeyen kişinin, Elik'in öz dayısı Recep S. olduğunu tespit etti. Görüntülerde, azmettirici olduğu ileri sürülen Recep S.'nin, Feyyaz Elik kurşun yağdırırken telefonla konuşması dikkat çekti. Recep S.'nin, cinayetin ardından Feyyaz Elik'le birlikte olay yerinden ayrıldığı anlaşıldı.
BİRLİKTE HAREKET ETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ
Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre polis, katil zanlısı Feyyaz Elik ile dayısı Recep S.'nin cinayet öncesinde, sırasında ve sonrasında birlikte hareket ettiklerini tespit etti.
"BİRDEN HIZLANDI, SONRA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI"
Ümraniye Çakmak Mahallesi Bağcı Sokak'ta gözaltına alınan Recep S., ifadesinde "Yeğenimin imam nikâhlı eşinin tedavisi için hastaneye gitmiştik. Yürüyorduk. Telefonla konuşurken birden hızlandı. Peşinden de ateş etmeye başladı. Şok yaşadım. Yeğenim kaçtı, ne olduğunu öğrenmek için ablamın evine gittim" dedi.
"CİNAYETE İŞTİRAK"TEN TUTUKLANDI, DİĞER ŞAHIS ARANIYOR
Olay sırasında telefonda, Feyyaz Elik'in eşinin yanında bulunan ablası ile konuştuğunu söyleyen Recep S., "tasarlayarak öldürme suçuna iştirak"ten tutuklandı. Feyyaz Elik ise aranıyor.
KARDEŞİ GEÇEN SENE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ
Geçen eylülde, Ümraniye'de servisçilerin arasında çıkan kavgada Feyyaz Elik'in kardeşi Cüneyt Elik öldürülmüştü. Sarı Ailesi'nin bu olayın intikamı için öldürüldüğü düşünülüyor.
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Ne idamı yorumlarınızda yok idam yok taksim meydanında sallandıralım yok kısasa kısas şunu anlayın bunca yıllık tecrübe konuşuyor dediğim şu seçimler bitsin akp ve mhp zaferiyle birlikte Allah korusun fetöcüler hariç bütün azılı binlerce suçlu genel afla çıkacak şimdi ki yüksek azılı suç oranları onlarca kat artacak sokağa çıkmayı bırak camdan bile bakana cesur yürek denecekCevap Yaz Yayından Kaldır
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af hakkı yenen canı yanan kişiden başkasının kabulu ile olacak bir şey değildir. yatana acıyana zihn, yet ölene neden acımaz. geride kalanları düşünün . malı canı yananları düşünün. oy için satmadığınız şey kalmaış siyasilerCevap Yaz Yayından Kaldır
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IL IZLEDIGIMDE O ADAMDA BI HALTLAR OLDUGUNU ANLAMISTIMCevap Yaz Yayından Kaldır
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ben demiştim bu adama dikkat diye dedektif gibi adamım :DDCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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HAİN DAYI ADAMI YAKMIŞ İNSAN HAYATI BUKADAR UCUZ MU YA TEKSAS MI BU ADAM KOVBOY GİBİ GELMİŞ GAYET RAHAT KAFASINA SIKMIŞCevap Yaz 1 Yayından Kaldır