Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Suriyeli eski savaş pilotu, yeğeni tarafından vahşice öldürüldü. Yeğenin, amcasını boğazını keserek öldürdüğü ve gözlerini de oyduğu öğrenildi. Gözaltındaki katil zanlısı yeğen, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Esenyurt'ta Suriyeli eski savaş uçağı pilotu, yeğeni tarafından evinde boğazı kesilerek öldürüldü. Yeğenin, amcasının gözlerini de oyduğu öğrenildi. Gözaltındaki katil zanlısı yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ
Olay dün sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir binanın 4. katında meydana geldi. Suriyeli 52 yaşındaki Suriyeli eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr yeğeni Abdulkadir Halil Mulle (25) , tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Bu sırada evde Umeyr'in 5 yaşında erkek çocuğu da bulunuyordu. Gürültüleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.
KANLAR İÇİNDE YERDE YATARKEN BULUNDU
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İddialara göre kapısının kapalı olduğu daireye çilingir yardımıyla giren ekipler önce 5 yaşındaki bir çocukla karşılaştı. İçeri giren ekipler boğazı kesilmiş ve gözleri oyulmuş bir kişiyi kanlar içinde yerde yatarken buldu.
Sağlık ekipleri adamın hayatını kaybettiğini belirlerken,katil zanlısı yeğen de cinayetin işlendiği evde polis ekiplerince gözaltına alındı. Evde yapılan yapılan incelemelerin ardından eski savaş pilotu İsmail Molla Umeyr'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Katil zanlısı Mulle bugün saat 15.00 sıralarında adliyeye sevk edildi. Mulle'nin emniyetteki ifadesinde, olaydan bir gün önce amcasının 'eşime neden baktın' demesi üzerine tartıştıkları, ertesi gün ise Mulle'nin eşi evden çıktıktan sonra amcasıyla arasında yine kavga çıktığını ve o sırada amcasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Mulle'nin bir süre önce sınır dışı edildiği daha sonra tekrar kaçak yollardan Türkiye'ye geldiği bildirildi.
Haber Videosu: Kan donduran cinayet! Eşi için tartıştığı amcasının boğazını kesip, gözlerini oydu
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SEVGILI Devlet. Büyüklerim, eli silah tutan Suriyelileri ülkelerine gönderin, ülkesi icin savassinlar. Kadin, cocuk yaslilari alin ama gencleri almayin, ALLAH Askina YA. . . Ülkemde, Ne isi var böyle canilerinCevap Yaz Yayından Kaldır
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ohoo daha başlangç bunlar ama nasıl izin verildide suriyeli dendi yabancı uyruklu vatandaş onlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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İşte Suriyeli gerçeği bu ülkenin iklimini bile yaşanmaz hale getirdiler.Cevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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Bu nasıl bir sınır güvenliğidir. Her isteyen giriyor mu bu ülkeye. Mahvettiniz güzelim ülkemi ipini koparan Türkiye de.Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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ÜLKEMIZE KACAK GIRMIS DENDIGINDE UTANCIMDAN HIRSIMDAN AGLIYACAK DURUMA GELIYORUM BÜYÜK MILLETIZ GÜCLÜ ORDUMUZ BIR COK ÜLKEYE NASIP OLMAYACAK SAYIDA GÜVENLIK GÜCLERIMIZ VAR DIYORUZ AMA ÜLKEMIZDE HER RENK VE IRKTAN KACAK YASAYAN CALISAN YABANCI SAYISI MILYONLARLARI ASMIS BUNLAR ÜLKEMIZE GÖKTEN ZEMBILLEMI PARASÜTLEMI INIYOR BIZIM SINIRLARIMIZ SINIR KAPILARIMIZ YOKMU MUZ CUMHURIYETIMIYIZ ÜLKE ADETA YOL GECEN HANI GIBI HIC KIMSENIN ÜLKEMIZI CIKARI UGRUNA BU UTANC VERICI DURUMA DÜSÜRMEYE HAKKI OLAMAZCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ülke bitik bitik bu pislikler yüzünden. Sinir dışı ediliyor ve tekrar ulkeye giriyor muz cumhuriyetiCevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
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Tecavuz, cinayet, hirsizlik baska birsey yapiyor mu bunlar?Niye getirdiniz ulkemize, niye vatandaslik verdiniz, Turk pasaportu bunlara yakisiyor mu?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunlar suriyeli mazlum kardeşlerimiz bizim bunlara sahip çıkmamız lazım baksanıza nasılda insan kesiyorlar bi eksiğimiz bunlardıCevap Yaz Yayından Kaldır