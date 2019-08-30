Batman Valiliği, otogardaki vahşet görüntüleriyle ilgili soruşturma başlattı

30.08.2019 15:25

Batman'da şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen Suat Yüksekbağ'ın (20), kan davasına kurban gittiği ortaya çıktı. Yüksekbağ'ı defalarca bıçakladıktan sonra ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekleyerek, polislere ve yardım etmek isteyenlere engel olan R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin sorguları sürerken, ortaya çıkan kamera görüntüsü, vahşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Olay, kent merkezindeki şehirlerarası otobüs terminalinde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Bir süre önce askerden terhis olan Suat Yüksekbağ, yaşadığı Siirt'in Baykan ilçesinden, Batman'da mevsimlik işçi olarak çalışan babasını ziyarete geldi.

BIÇAKLI-SOPALI SALDIRIYA UĞRADI

Babasıyla hasret gideren genç, Baykan'a dönmek için geldiği otogarda R.K. ve A.K. adlı kardeşlerin bıçaklı- sopalı saldırısına uğradı. Yüksekbağ, aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan kardeşler, ellerindeki bıçak ve sopayla başında bekledikleri yaralıya kimseyi yaklaştırmadı.

POLİSLER MÜDAHALE ETMEDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri de eli bıçaklı kardeşlerin direnmesi nedeniyle yaralının yanına yaklaşamadı. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlerden birine silah doğrultarak, teslim olmasını istediği olay yerinde, diğer polisler ise çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalıştı.

KURTARILAMADI

Kardeşlerin yaralının başından ayrılmasının ardından gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Suat Yüksekbağ, ambulansla götürüldüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edilen gencin cansız bedeni, otopsi işleminin ardından ailesi tarafından teslim alınarak, toprağa verilmek üzere Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesine götürüldü. Yüksekbağ, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.

YARALIYA KİMSEYİ YAKLAŞTIRMADILAR

Olaydan sonra gözaltına alınan kardeşlerin cinayeti kan davası nedeniyle işledikleri ortaya çıktı. 2 kardeş ile isimleri açıklanmayan 2 şüphelinin polisteki sorguları sürerken, olay sonrasında yaşananlar, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Görüntülerde, yerde kanlar içinde yatan Yüksekbağ'ın başında ellerinde bıçak ve sopa olan kardeşler görülüyor. 2 kardeş, bıçak ve sopayı sallayarak, çevredekilerin yaralıya yardımını engelliyor. Olay yerinde bulunan polisler de çevredekileri uzaklaştırmaya çalışıyor. Bir polis memurunun saldırgan kardeşlere tabanca doğrulttuğu görülen görüntüde, bir polis memuru da çevredeki kalabalık için elindeki biber gazını hazır tutuyor. Bu anlarda son bir gayretle yardım istemeye çalışan yaralının yanına kimsenin gitmediği görülüyor. Bir süre sonra saldırgan kardeşler, 'ölmesi için' başında bekledikleri yaralının yanından ayrılıyor.

BATMAN VALİLİĞİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şehirlerarası otobüs terminalinde bıçaklanarak öldürülen 20 yaşındaki gencin katillerine müdahale etmeyen polislere, soruşturma başlattı. Batman Valiliği yayınladığı açıklamada polisler hakkında idari soruşturma başlatıldığını belirtti.

Olayın 28 Ağustos Çarşamba günü meydana geldiğini belirten Valilik, polisin olay yerine 4 dakikada ulaştığını, yaralı kişinin ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildiğinini belirterek, "28.08.2019 Çarşamba günü saat 15:15 sıralarında İlimiz Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde kavga olduğu, kavgada kesici alet kullanıldığı ve kavgadan dolayı yaralı bir şahsın olduğu yönünde İlimiz Emniyet Müdürlüğüne yapılan ihbar üzerine olay yerine saat 15:19 da Emniyet Müdürlüğü ekipleri intikal etmiştir. Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından olay yerinde bir yaralı şahıs ve olayı gerçekleştiren şüpheli şahısın olay yerinde olduğunu görmeli üzerine, şüpheli şahıs suç aleti ile birlikte yakalanmış olup, yaralı şahıs ise ambulans ile en yakın hastaneye sevk ettirilmiştir.

"POLİSLERE MÜDAHALELERİ YÖNÜNDEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Konu ile ilgili olaya ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında olaya müdahaleleri yönünden olay günü idari yönden soruşturma başlatılmış olup, Adli Tahkikat sonucu olayı gerçekleştiren R.K ve suça sürüklenen Çocuk A.K isimli şüpheli şahıslar tutuklanmıştır" açıklamasını yaptı.

EMNİYET DE SORUŞTURMAYI DUYURMUŞTU

Valilik açıklaması öncesi ise Batman Emniyet Müdürlüğü'nün olaya müdahale etmeyen polislere, soruşturma başlattığı açıklanmıştı.

Türk Polis Teşkilatı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " 28.08.2019 günü Batman Otobüs Terminali'nde gerçekleşen yaralama olayına ilk müdahalede bulunan polis memurları hakkında "Olaya Müdahaleleri Yönünden" idari soruşturma başlatılmıştır. Olayın faili R.K ve A.K isimli şahıslar ise aynı gün sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştır." demişti.

Kaynak: DHA