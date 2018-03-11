Kamyonun Yıktığı 99 Yıllık Köprü Restore Edildi

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesinde, 13 yıl önce bir kamyonun yıktığı tarihi demir köprü, 1,5 milyon lira harcanarak restore edildi.

Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun tescil ettiği, kaynak kullanmaksızın inşa edilmesiyle öne çıkan ve kamyonun zarar vermesinin ardından restore edilmeyi bekleyen 99 yıllık köprünün restorasyonu için Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü gözetiminde ihaleye çıkıldı. İhaleyi alan yüklenici firmanın 1,5 yıl süren çalışması sona erdi.

Bundan 13 yıl önce ağır tonajlı bir kamyonun yıktığı ve önümüzdeki günlerde yaya ve araç trafiğine açılacağı belirtilen tarihi köprünün restorasyon maliyeti 1,5 milyon lirayı buldu.

Uyarı levhası olmadığı için dava açılamadı

Köprüde benzer bir kaza yaşanmaması için ağır tonajlı araç geçişine izin verilmeyeceği belirtilirken, bu amaçla giriş ve çıkışına uyarıcı levhalar konuldu.

Kazanın yaşandığı dönemde giriş ve çıkışına uyarı levhası konulmadığı için köprüye zarar veren kamyon şoförü ve bağlı olduğu firmaya dava açılamadığı belirtildi.

Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, demir köprünün ilçenin simgesi olduğunu söyledi.

Ağır tonajlı bir kamyonun geçişi sırasında büyük zarar gören köprünün yeniden ayağa kaldırılması için çalışma yürütüldüğünü hatırlatan Çiçek, "Demir köprü, İtalyanların işgali döneminde inşa edilmiş. Yaklaşık 1,5 yıl gibi kısa bir sürede Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından restorasyonu tamamlandı. Restorasyon için 1,5 milyon lira gibi ciddi bir yatırım yapıldı." dedi.

Restorasyonu tamamlanan köprüde incelemelerde bulunduğunu belirten Çiçek, şöyle devam etti:

"Bundan sonraki süreçte büyük araçların köprüye zarar vermemesi adına 7 tonun üzerindeki büyük araçların geçmemesi için gabariler konulmuş. Bu noktada, vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermeleri gerekir. Tabela ve trafik çalışmaları da ilerleyen günlerde tamamlanacak."

Köprünün geçtiği yolun Yatağan için tarihi, kadim bir yol olduğunu vurgulayan Çiçek, demir köprünün geçmiş dönemlerde Yatağan'ın eski adı olan Ahiköy'ü, Milas ilçesine bağladığını ifade etti.

-"Demir köprü belediyenin logosunda"

Yatağan Belediye Başkanı Hasan Haşmet Işık da raylı sistem üzerine kaynaksız olarak yapılan köprünün, Yatağan için ayrı bir önem taşıdığını belirtti. Bundan dolayı demir köprünün Yatağan Belediyesinin logosunda yer aldığını kaydeden Işık, şunları söyledi:

"Yatağan, yaklaşık 2 milyon zeytin ağacı varlığıyla zeytincilikle meşhur bir yer. Zeytin dalı, ayrıca barışı simgeler. Bunun yanı sıra logomuzda İtalyanların yaptığı demir köprü yer alıyor. Demir köprünün üzerinde bulunduğu yol Yatağan Çayı'nın iki yakasını birbirine bağlayan ve insanları buluşturan bir yol. Yatağan Belediyemizin amblemi de budur. 25 yıldır bu amblemi kullanıyoruz. Demir köprü, bizim için önemli. Amblemimizin yaşatılması için bu köprünün yapılması gerekiyordu. Karayolları tarafından köprünün restore edilmesi memnuniyet verici."

Işık, tarihi köprünün 1916 yılında İtalya'da tasarlandıktan sonra, Fransa'da imal edildiğini ve deniz yoluyla İzmir Limanı üzerinden getirilerek buraya monte edildiğini aktardı. Işık, 99 yıl sonra köprünün yeniden hayat bulduğunu dile getirdi.

Yatağan'ın sembolü olarak kullanılan 1919'da raylı sistemin üzerine yaptırılan demir köprü, 2005'te ağır tonajlı bir kamyonun geçişi sırasında ağır hasar görmüştü.