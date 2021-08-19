Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
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Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir çocuğun yoldan geçen kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, kamerayla görüntülendi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde bir çocuğun yoldan geçen kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, kamerayla görüntülendi.

Biga ilçesi Hamdibey Mahallesi'nde tuğla yüklü bir kamyon yokuş yukarı çıkarken kasasındaki 2 palet tuğla yola düştü. Bu sırada yol kenarında bulunan çocuk, koşarak tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar, başka bir araçta seyahat edenler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.


Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu
Kamyonun kasasından düşen tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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