Kamyonun kasasında 22,5 kilo esrar ele geçirildi
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, 22 kilo 520 gram esrar ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, polisin durdurup arama yaptığı otomobilde, 22 kilo 520 gram esrar ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.
Siverek Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince durdurulan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, kamyonetin kasasında 22 kilo 520 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, kamyon sürücüsü T.B.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Sezgin