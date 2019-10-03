İki kamyon kafa kafaya çarpıştı, sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

03.10.2019 17:48

Elazığ'da merkeze bağlı Tadım köyü yolu 8. kilometresinde meydana gelen kaza yürekleri ağızlara getirdi. Z.D. idaresindeki 23 ASP 785 plakalı kamyon ile Ş.Ç. yönetimindeki 06 FR 4126 plakalı kamyon kafa kafaya çarpıştı. Sürücülerden biri ise araçta sıkışarak yaralandı.

SÜRÜCÜLERDEN BİRİ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazada kamyonda sıkışan sürücülerden Z.D. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma kazayla ilgili inceleme yaptı.

Kaynak: İHA