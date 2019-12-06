Kampa giden Kıvanç Tatlıtuğ'un mangalda yumurta pişirdiği görüntülere beğeni yağdı
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Kampa giden Kıvanç Tatlıtuğ'un mangalda yumurta pişirdiği görüntülere beğeni yağdı

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medya hesabından kamp görüntülerini paylaştı. Tatlıtuğ'un mangalda yumurta yaptığı videoya beğeni yağdı.

06.12.2019 16:17 | Son Güncelleme: 06.12.2019 16:47

Eşi 'le uzun bir tatiline çıkan , sosyal medya hesabından hayranlarıyla keyifli anlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

KENDİNİ DOĞANIN KOLLARINA ATTI

Geçtiğimiz günlerde İspanya tatilindeyken yaptığı paylaşımlara binlerce yağan başarılı oyuncu, kamp için kendini doğanın kollarına attı. Instagram hesabından yaklaşık 2 dakikalık bir paylaşan sevilen oyuncu Oscar ödüllü film "Into the Wild"a gönderme yaptı.

"MANZARAYA BAK MANZARA ÇEKMİŞ"

Binlerce beğeni alan Tatlıtuğ, temiz havanın ve ormanın tadını çıkardı. Mangal'da yumurta pişiren Tatlıtuğ'a takipçileri iltifat dolu yorum yağdırdı. Çoğu takipçi "Manzaraya bak manzara çekmiş, Parmağındaki alyansına kurban güzel insan" yorumları yapıldı.

"NE OLUR ARTIK EKRANLARA DÖN"

Son olarak Çarpışa dizisinde rol alan oyuncuyu özleyen hayranları paylaşımının altına "Ne olur artık ekranlara dön" yorumlarını yaptı.


Haber Videosu

: Kampa giden Kıvanç Tatlıtuğ'un mangalda yumurta pişirdiği görüntülere beğeni yağdı
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