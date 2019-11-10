Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi

10.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:28

Terör örgütü PKK/YPG mensuplarının sözde karakol olarak kullandığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinin karışında yer alan Suriye'nin Kamışlı'da petrol sahasında bulunan Rmelan'daki binaya Suriye bayraklarının asıldığı görüldü.

Rejim güçlerinin dolaşırken görüldüğü Kamışlı'da, ABD'ye ait zırhlı araç da Mardin Nusaybin'den görüntülendi.

ABD'NİN GÖNDERDİĞİ ARAÇLAR

Aracın, bir süre önce ABD'nin Irak'tan Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG için gönderdiği konvoydaki zırhlı araçlardan olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA