Kamerun'da parktan kaçan iki aslan 80 inek yedi

05.09.2019 18:08

Kamerun'da geçen mayıs ayında bir doğal yaşam parkından kaçan ve halen yakalanamayan iki aslanın, Mbam-et-Kim kentinde korku salmaya devam ettiği belirtildi. Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin merkez bölgesindeki Mbam-et-Kim kentinde mayıs ayında parktan kaçan iki aslan, yine evcil hayvanlara saldırdı.

80 İNEK, 12 KEÇİ, 2 KÖPEK VE BİR EŞEĞİ YEDİ

Bölge İdare Bakanlığına bağlı Sivil Koruma Müdürlüğü yetkilileri, kaçak iki aslanın, 80 inek, 12 keçi, 2 köpek ve bir eşeği daha yediğini açıkladı. Aslanlar, mayıs ayında da 30 inek yemişti. Yetkililer, Kamerun devletinin mal sahiplerinin kayıplarını karşılayacağını ifade etti.

ASLANLARIN YAKALANMASI İÇİN ON BİNLERCE DOLAR VERMİŞLERDİ

Bölgede yaşayan vatandaşlar ise çok korktuklarını belirterek aslanların bir an evvel yakalanmasını istiyor. Hükümet, kaçak iki aslanın yakalanması için Alman bir aslan uzmanına on binlerce dolar ödemiş ancak uzman, kaçak aslanları bulmayı başaramamış, aslanların bölgeden uzaklaştığını artık tehlike oluşturmayacağını söylemişti.

Kaynak: AA