Kamera arkasına da göz kırptı Bir erkek giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, çekimler sırasında kamera arkasında da aktif rol aldı

Yakışıklı oyuncu Can Yaman, geçtiğimiz günlerde perakende sektörünün lider markalarından TUDORS için kamera karşısına geçti. 2 yıl sürecek işbirliği kapsamında markanın reklam yüzü olan Can Yaman, çekimler sırasında kamera önünde olduğu kadar arkasında da aktif rol aldı. Reklam çekiminde sıcakkanlı ve sempatik hareketleriyle dikkat çeken başarılı oyuncu, sahne sonlarında reklam filmine ait görüntüleri de büyük bir merakla takip etti. Yaman'ın bu ilgisi "Kamera önüne olduğu kadar arkasında da yakıştı" dedirtti. Can Yaman'a reklam filminin bir bölümünde Türkiye'nin en iyi moda fotoğrafçılarından Tamer Yılmaz da eşlik etti. Renkli karelerin yaşandığı reklam çekimi setindeki tüm fotoğraflar da Yılmaz tarafından çekildi.





Kaynak: Snob Magazin