Kalp krizi geçiren hastasını kurtarmak için sedyenin üzerine atladı

16.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 09:47

Bartın'da muayene olmak için gittiği hastane bahçesinde kalp krizi geçiren yaşlı adama, doktorlar sedye üstünde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

ANİDEN YERE YIĞILDI

SEDYEYE ÇIKARAK KALP MASAJI YAPTI, KURTARAMADI

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Metin Ay muayene olmak için gittiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde aniden yere yığıldı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Bunun üzerine olay yerine çağrılan doktor, sedyeye çıkarak Metin Ay'a kalp masajı yapmaya başladı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı hastane bahçesindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA