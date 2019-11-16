Kalp krizi geçiren hastasını kurtarmak için sedyenin üzerine atladı
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Kalp krizi geçiren hastasını kurtarmak için sedyenin üzerine atladı

Bartın'da bir doktor, kalp krizi geçiren yaşlı adama sedye üstüne çıkarak kalp masajı yaptı. Doktorun tüm çabalarına rağmen yaşlı adam kurtarılamadı.

16.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 09:47
Kalp krizi geçiren hastasını kurtarmak için sedyenin üzerine atladı

'da muayene olmak için gittiği hastane bahçesinde geçiren yaşlı adama, doktorlar sedye üstünde kalp masajı yaptı. Yaşlı adam tüm müdahaleye rağmen kurtulamadı.

ANİDEN YERE YIĞILDI

Edinilen bilgilere göre, 70 yaşındaki Metin Ay muayene olmak için gittiği Bartın Devlet Hastanesi bahçesinde aniden yere yığıldı. Durumun bildirilmesinin ardından olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından sedyeye alınan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği belirlendi.

SEDYEYE ÇIKARAK KALP MASAJI YAPTI, KURTARAMADI

Bunun üzerine olay yerine çağrılan doktor, sedyeye çıkarak Metin Ay'a kalp masajı yapmaya başladı. Yaşlı adam yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERADA

Olay anı hastane bahçesindeki diğer vatandaşlar tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Kaynak: İHA
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